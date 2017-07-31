Дизайнер Игорь Чапурин представил самый модный скейтборд этого лета

Кажется, мы нашли самую стильную доску для скейта — от московского дизайнера Игоря Чапурина и производителя прозрачных «круизеров» Virgin Boards. Сделанная из сверхпрочного поликарбоната и дополненная нарисованными крыльями и надписями, она обречена стать не только спортивным инвентарем, но и дополнением к уличным лукам: плиссированной юбке или брюкам-дудочкам, оверсайз-бадлону или неоновой олимпийке, кедам на широкой подошве или сандалиям на липучке.

Скейтборд выпущен в трех цветах — черном, сером и желтом (самом модном оттенке грядущей осени) и отражает представление марки CHAPURIN о городской эстетике и способах ее трансформации в моде.

«Я всегда хотел создать проект, ориентированный на представителей определенной субкультуры, — говорит дизайнер. — Но рассчитываю, что наши круизеры выйдут за рамки скейт-движения».