Что смотреть на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля»

Вся выставка делится на два раздела: «История», где представлены шедевры из текстильных коллекций Эрмитажа, и «Реставрация», которая показывает итоги восьмидесятилетней работы по сохранению памятников — турецких, баварских и русских знамен (в том числе полкового знамени Лейб-Гвардии Преображенского полка 1742 года), западноевропейских шпалер («Нарцисс у источника», портрет великого князя Николая Павловича, «Дама за туалетом»), фрагментов одежды жителей Горного Алтая и Северной Монголии, а также парадные, праздничные, церемониальные и военные костюмы и церковные облачения. Настоящий бриллиант в коллекции (в прямом смысле слова) — предметы из «Гардероба Петра I»: для того, чтобы они смогли сохраниться до наших дней, ткани были очищены и укреплены при помощи специальных технологий, а формы и фасоны костюмов немного изменены.