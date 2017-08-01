Парадный костюм Петра I, сшитый для коронации супруги-императрицы, кафтан и штаны, поднятые археологами с затонувшего в 1724 году судна, и кукла-голландка, подаренная Александру I, — все это теперь можно увидеть не через призму фотоархивов, а своими собственными глазами — на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля». Экспозиция, открытая в честь конференции Эрмитажа и Генеральной ассамблеи Международного общества изучения старинных тканей, показывает достижения современных реставрационных технологий и кропотливый труд работников музея. Им удалось восстановить старейшие изделия из льна, сукна, шелка, бархата, плюша, атласа, муара и кружева, отделанных золочеными и серебряными нитями и принадлежавших российским правителям 18-19 веков.
Что смотреть на выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля»
-
Подвенечное платье императрицы Александры Федоровны, перешитое в церковное облачение (справа)
-
Полный костюм кавалера английского ордена Подвязки, подаренный императору Александру II королевой Викторией
-
Придворное платье
-
Молитвенный ковер. Азербайджан, конец XIX века
-
Гусарский мундир и придворный мундир камергера
-
Кукла-голландка «Хозяйка Саардамского дома», подаренная императору Александру I летом 1814 года, во время его посещения нидерландского города Заандам (Саардам) с богатым гардеробом и множеством аксессуаров
-
Турецкие седла
-
-
Масонская атрибутика
Вся выставка делится на два раздела: «История», где представлены шедевры из текстильных коллекций Эрмитажа, и «Реставрация», которая показывает итоги восьмидесятилетней работы по сохранению памятников — турецких, баварских и русских знамен (в том числе полкового знамени Лейб-Гвардии Преображенского полка 1742 года), западноевропейских шпалер («Нарцисс у источника», портрет великого князя Николая Павловича, «Дама за туалетом»), фрагментов одежды жителей Горного Алтая и Северной Монголии, а также парадные, праздничные, церемониальные и военные костюмы и церковные облачения. Настоящий бриллиант в коллекции (в прямом смысле слова) — предметы из «Гардероба Петра I»: для того, чтобы они смогли сохраниться до наших дней, ткани были очищены и укреплены при помощи специальных технологий, а формы и фасоны костюмов немного изменены.
Светлана Борисовна Адаксина
заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, главный хранитель
«Подбирая методики восстановления экспонатов, наши мастера ищут ответ на один из важнейших вопросов в реставрации: вопрос этики и степени вмешательства в памятник. Решение данной задачи всегда индивидуально, требует осмысления, совместного труда реставратора и хранителя, определения необходимости сохранения или удаления прежних вмешательств»
После очистки и укрепления материалов с ювелирной точностью восполняется прикпеп металлических тканей, в результате чего рисунок вышивки возрождается, а драгоценные нити вновь приобретают цветовой оттенок. Панно с изображением Георгия Победоносца, выполненное в Западной Европе в первой четверти XVII века, русские шитые пелены XVII века «Введение во храм пресвятой Богородицы», «Трое святых» и икона «Михаил Черниговский» второй половины XVI века вернули первоначальное богатство красок благодаря воссозданию художественного настила тканей и вышивки.
-
Кафтан и штаны, поднятые археологами в 2014 году с затонувшего в 1724 году судна «Архангел Рафаил»
-
Платье конца XVIII века
-
-
Мундирное платье Екатерины II
-
Парадный костюм Петра I, сшитый для коронации Екатерины I и надетый после смерти императора на Восковую персону, и Полтавский мундир Петра
-
-
Плащ Евгения Богарне, пасынка императора Наполеона, и пальто императора Александра I
-
Напомним, в последние годы в Государственном Эрмитаже все чаще проводятся специализированные реставрационные выставки. Традиционным стал цикл «Возрожденные шедевры», представляющий зрителям итоги реставрации одного произведения искусства. В рамках празднования 250-летия Эрмитажа в 2014 году состоялась выставка «Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени», осветившая работу всех лабораторий Отдела научной реставрации и консервации. Для него текущий год — юбилейный: мастерская отмечает свое 80-летие.
Гербовый, Георгиевский и Пикетный залы Зимнего дворца
29 июля — 15 октября 2017 года
Фото: Виталий Котов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.