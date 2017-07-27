Бренд Patrizia Pepe выпустил коллекцию с вещами для плавания, фитнеса, бега

Бренд женской одежды Patrizia Pepe представил осенне-зимнюю капсульную коллекцию «Stronger», в которую вошли вещи для плавания, фитнеса, бега и повседневной жизни. Это удлиненный бомбер, нюдовые леггинсы, принтованные кроп-топы, боксерские шорты, толстовки с логотипами и «феминистские» боди с надписью «Stronger Woman». Лукбук и промо-ролик, снятые на ринге для боев ММА, показывают, как носить каждую модель из коллекции: тренировочные брюки запросто сочетаются с босоножками на шпильке, в дополнение к футболке идут сетчатые нарукавники и цепи, а толстовка с нашивкой-змеей перевязана широким поясом-корсетом.

Капсула уже поступила в продажу в магазине Patrizia Pepe в ТРЦ «Галерея» и на сайте бренда. Цена спорт-глэм вещей составляет от 5 834 (за топ-борцовку) до 42 847 (за толстовку) рублей. 

 

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