Инопланетяне, динозавры и космические корабли: Gucci выпустил кампейн осенне-зимней коллекции

После того, как в официальном Instagram-аккаунте Gucci появились кадры со съемок новой рекламы, фанаты стали ждать ее выхода едва ли не больше седьмого сезона «Игры Престолов». И не зря: кампейн, снятый Гленом Лачфордом в стилистике фильмов sci-fi, получился космическим. Вещи с миланского показа — золотые брюки, ботинки из кожи питона, кружевные туфли, пальто с цветочным принтом и «ренессансные» серьги — Алессандро Микеле кастомизировал под костюмы ленты «Тварь из Черной лагуны» 1954 года, надев их на девушек-пришельцев и охотников за динозаврами. Весь ролик снят в виде трейлера к полнометражной картине и заканчивается надписью «Coming soon» — дождемся ли мы расширенной версии рекламы от Gucci, пока неизвестно.