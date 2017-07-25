Инопланетяне, динозавры и космические корабли: Gucci выпустил кампейн осенне-зимней коллекции

После того, как в официальном Instagram-аккаунте Gucci появились кадры со съемок новой рекламы, фанаты стали ждать ее выхода едва ли не больше седьмого сезона «Игры Престолов». И не зря: кампейн, снятый Гленом Лачфордом в стилистике фильмов sci-fi, получился космическим. Вещи с миланского показа — золотые брюки, ботинки из кожи питона, кружевные туфли, пальто с цветочным принтом и «ренессансные» серьги — Алессандро Микеле кастомизировал под костюмы ленты «Тварь из Черной лагуны» 1954 года, надев их на девушек-пришельцев и охотников за динозаврами. Весь ролик снят в виде трейлера к полнометражной картине и заканчивается надписью «Coming soon» — дождемся ли мы расширенной версии рекламы от Gucci, пока неизвестно.

 

 

Напомним, в марте этого года бренд выпустил кампейн, посвященный миллениалам. На фотографиях, кадрированных под размеры окна Instagram, появились девушки с нарисованными фирменными аксессуарами и разъяснительными метками. Новый промо-ролик Gucci тоже ориентирован на поколение «игрек»: основой для его космической тематики стало массовое помешательство на возрожденной саге «Звездные войны». 

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