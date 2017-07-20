Идеальные купальники для отпуска в дебютной коллекции бренда BODYPOETRY

«Создавая наши модели, мы представляли, а могли бы в наших купальниках выйти на пляж Габриэль Шанель или Гала, Лиля Брик или Твигги, Диана Вриланд или Агата Кристи, которая, между прочим, была преданной поклонницей серфинга, если бы машина времени перенесла их на пляжи Биаррица, Кадакеса или Одессы? — делится команда BODYPOETRY, среди которой экс-fashion-редактор журналов Harper’s Bazaar Россия, SNC и Madame Figaro Мария Колосова, — и лишь ответив для себя «Да» на этот вопрос, мы поняли, что готовы рассказать о себе миру».