Бренд купальников BODYPOETRY представил дебютную коллекцию «Destination». В ней — закрытые модели с разрезами по бокам, контрастные двухцветные бикини с топом-бандо, монокини с легким пуш-ап эффектом и пляжная накидка-кимоно, названные в честь красивейших мировых пляжей и островов. Так, слитный купальник со шнуровкой Conta апеллирует к одному из пляжей Ибицы, а двухцветный Kayo Lago с эффектным ромбовидным вырезом — к песчаному берегу Кубинского острова. Каждый купальник дополнен драпировкой, шнурками или корсетом и сделан из высококачественного итальянского бифлекса и металлической фурнитуры. Дизайн моделей отсылает к ретро-купальникам 70-х годов, а также колористике картин Фриды Кало, геометрии работ художницы Лолы Беренгер Cуарез и стилю таких женщин-муз, как Верушка, Роми Шнайдер, Анита Палленберг и Лорен Хаттон.
Идеальные купальники для отпуска в дебютной коллекции бренда BODYPOETRY
«Создавая наши модели, мы представляли, а могли бы в наших купальниках выйти на пляж Габриэль Шанель или Гала, Лиля Брик или Твигги, Диана Вриланд или Агата Кристи, которая, между прочим, была преданной поклонницей серфинга, если бы машина времени перенесла их на пляжи Биаррица, Кадакеса или Одессы? — делится команда BODYPOETRY, среди которой экс-fashion-редактор журналов Harper’s Bazaar Россия, SNC и Madame Figaro Мария Колосова, — и лишь ответив для себя «Да» на этот вопрос, мы поняли, что готовы рассказать о себе миру».
Как объясняют создатели бренда, они старались сделать купальники пригодными для повседневного гардероба, чтобы большинство вещей, не считая спортивных моделей для серфинга, можно было носить как боди или топ, дополняя ими летние образы. Помимо купальников, в дебютную коллекцию BODYPOETRY вошла пляжная одежда — комбинезоны, сарафаны и костюм, а также стильная сумка из сетки. Все вещи уже можно приобрести онлайн по ценам от 8 000 до 18 000 рублей.
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