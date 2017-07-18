«Эта коллекция воплотила в себе наше общее видение элегантности, простоты, вневременного комфорта и индивидуальности, которое мы стремимся выразить через повседневную одежду. Мы объединили энергию, креативность и традиционные черты J. W. Anderson с нашими моделями, тканями и функциональностью, чтобы создать востребованный во все времена базовый гардероб», — отметил глава по исследованию и дизайну Uniqlo Юки Кацута.

«Я верю в демократичность моды и надеюсь, что каждая возрастная группа сможет найти в этой коллекции что-то для себя. Сотрудничать с Uniqlo — значит делать одновременно забавные и универсальные вещи» — прокомментировал сотрудничество Джонатан Андерсон.