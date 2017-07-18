Бренд Uniqlo и дизайнер Джонатан Андерсон раскрыли детали совместной осенне-зимней коллекции. В нее вошли 33 модели мужской и женской одежды, вдохновленные английской классикой, графическим дизайном и стилем милитари. Это рубашки пастельных тонов, футболки с индейцами, оверсайз-бадлоны, ассиметричные юбки с рюшами, дутые куртки с тартаном, а также тренчкоты, графитовые пальто, бушлаты и шарфы, которые сделаны с использованием технологии сохранения тепла Heattech.
Теплосберегающие куртки и бушлаты в новой коллекции Uniqlo и J.W. Anderson
«Эта коллекция воплотила в себе наше общее видение элегантности, простоты, вневременного комфорта и индивидуальности, которое мы стремимся выразить через повседневную одежду. Мы объединили энергию, креативность и традиционные черты J. W. Anderson с нашими моделями, тканями и функциональностью, чтобы создать востребованный во все времена базовый гардероб», — отметил глава по исследованию и дизайну Uniqlo Юки Кацута.
«Я верю в демократичность моды и надеюсь, что каждая возрастная группа сможет найти в этой коллекции что-то для себя. Сотрудничать с Uniqlo — значит делать одновременно забавные и универсальные вещи» — прокомментировал сотрудничество Джонатан Андерсон.
Общемировой старт продаж коллекции назначен на 19 сентября. В Петербурге и в Москве она будет доступна позже — в середине осени. Ценовой диапазон вещей — от 20 долларов (за аксессуары) до 130 долларов (за верхнюю одежду).
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