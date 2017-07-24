20 отличных сумок на пояс из городских магазинов

Тренд на поясные сумки пришел вместе с 90-ми, вернувшимися в моду несколько сезонов назад. Vetements, Gosha Rubchinskiy, DNKY и Monse показали, что она отлично сочетается как с «кислотными» олимпийками, так и с офисными костюмами, освобождая руки для более важных занятий. Самые универсальные и стильные модели попали в нашу подборку из городских магазинов, которые предлагают тенденциозный аксессуар по ценам от 599 до 64 550 рублей.

  • I make bags, 7600 рублей (8-store)

  • Bottega Veneta, 64 550 рублей (ДЛТ)

  • Nikita Gruzovik, 2000 рублей (nikitagruzovik.com)

  • Polyarus, 3000 рублей (polyarus.com)

  • Valentino, 38 500 рублей (Babochka)

  • I make bags, 4500 рублей (8-store)

  • MASLOV, 11 000 рублей (ДЛТ)

Хотя «сумка-банан», как называют ее во Франции, прочно ассоциируется с рейверской эпохой, ее история гораздо богаче и уходит корнями (а точнее — ремешком) в античные времена. Первые американцы делали маленькие сумки из кожи бизонов и повязывали их на талию, чтобы складывать туда необходимые для промысла предметы, а шотландцы сделали их незаменимым элементом убранства горцев. Репутацию бельтбэгу (от англ. belt bag — «поясная сумка». — Прим. ред.) испортили уже несколькими веками позже, когда кондукторы и рыночные торговцы стали использовать его как подвесной кошелек, складывая туда прибыль от продажи проездных билетов или рыбы. Антифэшн-запах тянулся за сумкой до тех пор, пока ее не стали делать из более практичных и авантажных материалов — нейлона, денима и металлизированной кожи.

  • Polyarus, 3000 рублей (polyarus.com)

  • Dolce & Gabbana, 18 800 рублей (ДЛТ)

  • FSYM151, 2400 рублей (Юность)

  • I make bags, 4500 рублей (8-store)

  • NNedre X Arny Praht, 1990 рублей (NNedre)

  • Nikita Gruzovik, 1500 рублей (nikitagruzovik.com)

С новыми тканями и исторической практичностью поясная сумка стала незаменимой вещью этого лета. Ее удобно брать с собой на вечеринки и танцевать локтями без стеснений, превращать в «наспинную» сумку регулируемым ремнем и сочетать практически с любой одеждой — в зависимости от дизайна сумки. Российские и европейские бренды декорируют их ироничными принтами в виде динозавров (Nikita Gruzovik), ковбоев (Dolce & Gabbana), уток и еды (OMY), а также пайетками (Befree), дополнительными ремешками (Etudes) и крупными карманами (Eighteen, Maharishi), которые позволяют держать на поясе все необходимые в найтлайфе реквизиты — смартфон, помаду, карточку и паспорт.

  • Nikita Gruzovik х Мыльная Белка, 1340 рублей (Мыльная белка)

  • Dolce & Gabbana, 26 450 рублей (ДЛТ)

  • OMY, 1395 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 599 рублей (Befree)

  • Etudes 9950 рублей (Au Pont Rouge)

  • Eighteen, 3950 рублей (Юность)

  • Maharishi 8960 рублей (Au Pont Rouge)

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