20 отличных сумок на пояс из городских магазинов

Хотя «сумка-банан», как называют ее во Франции, прочно ассоциируется с рейверской эпохой, ее история гораздо богаче и уходит корнями (а точнее — ремешком) в античные времена. Первые американцы делали маленькие сумки из кожи бизонов и повязывали их на талию, чтобы складывать туда необходимые для промысла предметы, а шотландцы сделали их незаменимым элементом убранства горцев. Репутацию бельтбэгу (от англ. belt bag — «поясная сумка». — Прим. ред.) испортили уже несколькими веками позже, когда кондукторы и рыночные торговцы стали использовать его как подвесной кошелек, складывая туда прибыль от продажи проездных билетов или рыбы. Антифэшн-запах тянулся за сумкой до тех пор, пока ее не стали делать из более практичных и авантажных материалов — нейлона, денима и металлизированной кожи.