Тренд на поясные сумки пришел вместе с 90-ми, вернувшимися в моду несколько сезонов назад. Vetements, Gosha Rubchinskiy, DNKY и Monse показали, что она отлично сочетается как с «кислотными» олимпийками, так и с офисными костюмами, освобождая руки для более важных занятий. Самые универсальные и стильные модели попали в нашу подборку из городских магазинов, которые предлагают тенденциозный аксессуар по ценам от 599 до 64 550 рублей.
20 отличных сумок на пояс из городских магазинов
Хотя «сумка-банан», как называют ее во Франции, прочно ассоциируется с рейверской эпохой, ее история гораздо богаче и уходит корнями (а точнее — ремешком) в античные времена. Первые американцы делали маленькие сумки из кожи бизонов и повязывали их на талию, чтобы складывать туда необходимые для промысла предметы, а шотландцы сделали их незаменимым элементом убранства горцев. Репутацию бельтбэгу (от англ. belt bag — «поясная сумка». — Прим. ред.) испортили уже несколькими веками позже, когда кондукторы и рыночные торговцы стали использовать его как подвесной кошелек, складывая туда прибыль от продажи проездных билетов или рыбы. Антифэшн-запах тянулся за сумкой до тех пор, пока ее не стали делать из более практичных и авантажных материалов — нейлона, денима и металлизированной кожи.
С новыми тканями и исторической практичностью поясная сумка стала незаменимой вещью этого лета. Ее удобно брать с собой на вечеринки и танцевать локтями без стеснений, превращать в «наспинную» сумку регулируемым ремнем и сочетать практически с любой одеждой — в зависимости от дизайна сумки. Российские и европейские бренды декорируют их ироничными принтами в виде динозавров (Nikita Gruzovik), ковбоев (Dolce & Gabbana), уток и еды (OMY), а также пайетками (Befree), дополнительными ремешками (Etudes) и крупными карманами (Eighteen, Maharishi), которые позволяют держать на поясе все необходимые в найтлайфе реквизиты — смартфон, помаду, карточку и паспорт.
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