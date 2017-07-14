KFC выпустил коллекцию одежды и аксессуаров

Наследие Полковника Сандерса пошло дальше жареных ножек, байтсов и стрипсов: теперь KFC выпускает одежду и аксессуары для дома. В дебютное фэшн-комбо вошли футболки с названиями самых популярных заказов в общепите, портретом отца-основателя и фразой «Пальчики оближешь», а также носки, значки и нашивки с сэндвичами, картошкой фри и цыпленком. Метеоритом коллекции (в прямом смысле слова) стала статуэтка бургера с курицей, сделанная из настоящего межпланетного камня. Ее стоимость составляет 20 тысяч долларов, в то время как остальные вещи от KFC — от 1 до 80 долларов. Заказать их можно на сайте kfclimited.com.