«Мамин negodjai» и «Папин samurai» — St.Friday Socks выпустили спортивную коллекцию с надписями

Основное отличие спортивных носков St. Friday Socks от обычных (кроме бранных надписей) — специальный способ вязания: их голенище связано как одна большая резинка. Марка называет этот узор «макароны», и эти «макароны» не позволяют носку сползать во время активных движений, не перетягивают ногу и не нарушают кровообращения — проверено тест-забегом на 60 километров. Стоимость одной пары – 399 рублей, наборы от 3 до 9 пар можно купить от 999 до 2999 руб. Коллекция продается в партнерских магазинах, а также на сайте марки myfriday.ru.