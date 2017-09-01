Носки St. Friday Socks от Сергея Тонкова из Петербурга заговорили нецензурной (прямо-таки Шнуровской) лексикой. Пока фронтмен Ленинграда зачитывает в новом клипе стихи «Кольки Гумилева», St. Friday Socks цитируют его самого, выводя на некоторых из 17 монохромных моделей надписи «ЗОЖ — это pizdezh». Поддержать этот и другие лозунги первой спортивной коллекции бренда («In sport/I trust», «Форевер эталон», «Супер сила» и «Мамин negodjai/папин samurai») вышли Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева и другие молодые спортсмены. На их натренированных ногах также можно заметить косплей на принты Гоши Рубчинского, популяризовавшего кириллические надписи за рубежом.
«Мамин negodjai» и «Папин samurai» — St.Friday Socks выпустили спортивную коллекцию с надписями
Основное отличие спортивных носков St. Friday Socks от обычных (кроме бранных надписей) — специальный способ вязания: их голенище связано как одна большая резинка. Марка называет этот узор «макароны», и эти «макароны» не позволяют носку сползать во время активных движений, не перетягивают ногу и не нарушают кровообращения — проверено тест-забегом на 60 километров. Стоимость одной пары – 399 рублей, наборы от 3 до 9 пар можно купить от 999 до 2999 руб. Коллекция продается в партнерских магазинах, а также на сайте марки myfriday.ru.
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