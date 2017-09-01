«Мамин negodjai» и «Папин samurai» — St.Friday Socks выпустили спортивную коллекцию с надписями

Носки St. Friday Socks от Сергея Тонкова из Петербурга заговорили нецензурной (прямо-таки Шнуровской) лексикой. Пока фронтмен Ленинграда зачитывает в новом клипе стихи «Кольки Гумилева», St. Friday Socks цитируют его самого, выводя на некоторых из 17 монохромных моделей надписи «ЗОЖ — это pizdezh». Поддержать этот и другие лозунги первой спортивной коллекции бренда («In sport/I trust», «Форевер эталон», «Супер сила» и «Мамин negodjai/папин samurai») вышли Олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева и другие молодые спортсмены. На их натренированных ногах также можно заметить косплей на принты Гоши Рубчинского, популяризовавшего кириллические надписи за рубежом.

Основное отличие спортивных носков St. Friday Socks от обычных (кроме бранных надписей) — специальный способ вязания: их голенище связано как одна большая резинка. Марка называет этот узор «макароны», и эти «макароны» не позволяют носку сползать во время активных движений, не перетягивают ногу и не нарушают кровообращения — проверено тест-забегом на 60 километров. Стоимость одной пары – 399 рублей, наборы от 3 до 9 пар можно купить от 999 до 2999 руб. Коллекция продается в партнерских магазинах, а также на сайте марки myfriday.ru.

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