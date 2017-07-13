H&M выпускает коллекцию с брендом Erdem

Стало известно, с кем масс-маркет бренд H&M сделает свою традиционную ноябрьскую коллаборацию в этом году. Новым партнером марки назван дизайнер Эрдем Моралиоглу, чьи высокотехнологичные платья из парчи и кружева не раз появились на голливудских красных дорожках. В коллекцию войдет мужская и женская одежда, которая обыгрывает темы самых знаменитых коллекций Erdem, — некоторые вещи уже можно увидеть в тизере, снятом режиссером «Мулен Руж» Базом Лурманом.