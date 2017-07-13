H&M выпускает коллекцию с брендом Erdem

Стало известно, с кем масс-маркет бренд H&M сделает свою традиционную ноябрьскую коллаборацию в этом году. Новым партнером марки назван дизайнер Эрдем Моралиоглу, чьи высокотехнологичные платья из парчи и кружева не раз появились на голливудских красных дорожках. В коллекцию войдет мужская и женская одежда, которая обыгрывает темы самых знаменитых коллекций Erdem, — некоторые вещи уже можно увидеть в тизере, снятом режиссером «Мулен Руж» Базом Лурманом. 

 

 

«Я счастлив сотрудничать с H&M и попробовать сделать мужские вещи, которыми ранее никогда не занимался», — рассказывает Эрдем. — Также это большая честь поработать с Базом — главным сказочником нашего времени». 

  • Erdem, весна-лето 2018

  • Erdem, весна-лето 2018

  • Erdem, весна-лето 2018

  • Erdem, весна-лето 2018

  • Erdem, весна-лето 2018

  • Erdem, весна-лето 2018

  • Erdem, весна-лето 2018

Напомним, ранее H&M делал совместные коллекции с брендами Karl Lagerdfeld, Stella McCartney, Victor & Rolf, Roberto Cavalli, Comme des Garcons, Lanvin, Versace, Marni, Isabel Marant, Alexander Wang, Balmain и Kenzo. Стоимость вещей варьировалась в зависимости от сегмента марки-партнера: в коллаборации с Alexander Wang — от 2 до 25 тысяч рублей, с Balmain — от 5 до 50 тысяч.

  • H&M x Balmain, 2015 год

  • H&M x Kenzo, 2016 год

  • H&M x Balmain, 2015 год

  • H&M x Versace, 2011-2012 годы

  • H&M x Lanvin, 2010 год

  • H&M x Balmain, 2015 год

  • H&M x Kenzo, 2016 год

  • H&M x Karl Lagerfeld, 2004 год

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также