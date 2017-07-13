H&M выпускает коллекцию с брендом Erdem

Стало известно, с кем масс-маркет бренд H&M сделает свою традиционную ноябрьскую коллаборацию в этом году. Новым партнером марки назван дизайнер Эрдем Моралиоглу, чьи высокотехнологичные платья из парчи и кружева не раз появились на голливудских красных дорожках. В коллекцию войдет мужская и женская одежда, которая обыгрывает темы самых знаменитых коллекций Erdem, — некоторые вещи уже можно увидеть в тизере, снятом режиссером «Мулен Руж» Базом Лурманом.
«Я счастлив сотрудничать с H&M и попробовать сделать мужские вещи, которыми ранее никогда не занимался», — рассказывает Эрдем. — Также это большая честь поработать с Базом — главным сказочником нашего времени».
Напомним, ранее H&M делал совместные коллекции с брендами Karl Lagerdfeld, Stella McCartney, Victor & Rolf, Roberto Cavalli, Comme des Garcons, Lanvin, Versace, Marni, Isabel Marant, Alexander Wang, Balmain и Kenzo. Стоимость вещей варьировалась в зависимости от сегмента марки-партнера: в коллаборации с Alexander Wang — от 2 до 25 тысяч рублей, с Balmain — от 5 до 50 тысяч.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.