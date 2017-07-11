Vetements выпустит совместную коллекцию с DHL

Желтая униформа, над которой Демна Гвасалия иронизирует с 2015 года, стала предметом официальной коллаборации дизайнера с DHL. О том, что теперь Vetements будет эксплуатировать лейбл курьерской службы легально, стало известно из Instagram-аккаунта французского бренда. Судя по снимкам, в коллекцию войдут, носки, футболки, спортивные платья и рубашки, которые уже попали в февральский список покупок фанатов хайп-марки. Как вещи будут распространяться и по какой цене, пока не сообщается.