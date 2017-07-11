Часовая марка Blancpain представила новую модель часов Fifty Fathoms MIL-SPEC, созданную специально для благотворительного аукциона Only Watch, который пройдет в Женеве в ноябре этого года. Хронометр оснащен автоматическим калибром с двумя заводными барабанами, обеспечивающими четырехдневный запас хода. Помещенный в 40 мм стальной корпус, механизм хорошо виден через прозрачную сапфировую крышку, как и ротор из золота с покрытием NAC (сплав на основе рутения) и фирменными логотипами. Индексы и стрелки желтого цвета контрастируют с черным циферблатом, а безель с люминесцентной маркировкой защищен кольцом из устойчивого к царапинам стекла — изобретение Blancpain, впервые представленное в 2003 году как дополнительная защита для аксессуаров.
Часовая марка Blancpain перевыпустила культовую модель для дайверов Fifty Fathoms
Часы Fifty Fathoms MIL-SPEC имеют полный набор характеристик для дайвинга, которые позволяют плавать на глубине в 300 метров. Впервые они были установлены оригинальными Fifty Fathoms 1953, ставшими первыми дайверскими часами современности. Они входили в экипировку пловцов корпуса ВМС Франции в начале 1950-х годов, а после были приняты на вооружение американским флотом. Если какая-либо жидкость попадала в корпус хронометров, они сигнализировали о проблеме, меняя цвет с белого на красный.
В Петербурге изделия Blancpain представлены в бутике Tourbillon Boutique на Большой Конюшенной, 13.
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