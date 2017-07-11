Часовая марка Blancpain представила новую модель часов Fifty Fathoms MIL-SPEC, созданную специально для благотворительного аукциона Only Watch, который пройдет в Женеве в ноябре этого года. Хронометр оснащен автоматическим калибром с двумя заводными барабанами, обеспечивающими четырехдневный запас хода. Помещенный в 40 мм стальной корпус, механизм хорошо виден через прозрачную сапфировую крышку, как и ротор из золота с покрытием NAC (сплав на основе рутения) и фирменными логотипами. Индексы и стрелки желтого цвета контрастируют с черным циферблатом, а безель с люминесцентной маркировкой защищен кольцом из устойчивого к царапинам стекла — изобретение Blancpain, впервые представленное в 2003 году как дополнительная защита для аксессуаров.