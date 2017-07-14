От хиджабов Uniqlo до фирменного белья Calvin Klein, от 21-летней Амелии Виндзор до 73-летней Катрин Денев, от заброшенного сарая до бургерной в Палермо — мы собрали самые эффектные рекламные кампании будущего осенне-зимнего сезона.
11 эффектных рекламных кампаний сезона осень-зима 2017/18
Dolce & Gabbana
Из всех моделей, что прошлись по подиуму осенне-зимнего показа Dolce & Gabbana, в кампейн попали лишь самые привилегированные: греческая принцесса Мария-Олимпия, внучка принца Эдварда Амелия Виндзор, сын Памелы Андерсон Томас Ли, дочь Стива Харви Лори и другие звездные наследники. Стилисты съемки, прошедшей в бургерных и маркетах Палермо, наделили их привычными атрибутами — коронами, позолоченными наушниками, «королевскими» сумками и кедами со значком «вай-фая».
Calvin Klein
Как и в случае с рекламой Calvin Klein Obsessed, Раф Симонс не стал ходить за музой дальше архивных фотосессий бренда. В кампейне новой осенне-зимней коллекции дизайнер снял модель Брук Шилдс, известную по фильму «Голубая Лагуна» и скандальной съемке Calvin Klein 1980 года. Слоганом кампании тогда стала фраза «Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего», а сама 15-летняя Брук позировала фотографу в синих джинсах и едва застегнутой рубашке. Спустя почти четыре декады Шилдс выглядит феноменально и также без стеснения раздевается перед камерой, отмечая воссоединение с маркой в фирменном белье, льняных комбинезонах и белом обтягивающем платье.
Givenchy
Дом Givenchy, который в начале года сменил креативного директора с Рикардо Тиши на Клэр Уэйт Келлер, в новом кампейне не стали прибегать к помощи знаменитостей и супермоделей. Вместо Джулии Робертс, Аманды Сейфрид, Беллы Хадид, Одетт Павловой, Ирины Шейк и Мариякарлы Босконо на монохромных кадрах появились малоизвестные лица Элиса Бурмаха, Саффроны Вадхер, Боуэна Колтона и Меган Роше. Вместо сумок — кошки, underwear-фраков — полупрозрачные боди, массивных украшений — кулоны в виде стрел Купидона, а за объективом по-прежнему Стивен Мейзел.
Blumarine
Впрочем, Шейк никто не собирался списывать со счетов: после рождения дочки модель работает в два раза больше обычного и уже успела сняться в промо к коллекции Blumarine. Фотосессия прошла в поместье Alden Manor в Нью-Йорке при участии фотодуэта Луиджи Мурено и Янго Хенци: декорациями стали обшарпанные стены и винтажная мебель, а аутфитами — черное кружевное платье, пояс с меховой оторочкой, комбинация с пайетками и жилет из стриженного меха.
Moschino
Нетипичная для фэшн-съемки локация была выбрана также дизайнером Moschino Джереми Скоттом, который при помощи Стивена Мейзела отснял ботфорты из конфетных этикеток, платья-пакеты, сапоги с «ручками» и жакеты с почтовыми марками в антураже заброшенного сарая.
Versace
Звезда прошлой рекламы Moschino Джиджи Хадид в этот раз переметнулась к Versace, а ее компанией вместо сестры Беллы стали Мика Арганараз, Виктория Черетти и ангел Victoria’s Secret Тейлор Хилл. «После разговора с Донателлой о событиях, которые происходят в нашем мире, мы захотели снять людей, которые борятся за что-то. Наш кампейн — это протест во имя мира во всем мире», - рассказал фотограф Брюс Вебер. Помимо четырех девушек он снял для тизера осенне-зимней коллекции Versace афроамериканцев Барака Шамира и Валентина Ронтеза.
Uniqlo X Hana Tajima
Новая реклама Uniqlo отличилась социальным подтекстом: в атмосферном ролике масс-маркет-бренда снялись девушки в хиджабах из совместной коллекции с мусульманским дизайнером Ханой Таджимой. Кроме национальных головных уборов, в нее вошли длинные юбки, бадлоны, широкие брюки, джинсы и куртки, а также платки из эластичной ткани, напоминающие капор.
Louis Vuttion
Участие возрастных моделей в показах и съемках лукбуков — не новость. Женщины 50+ органично смотрятся среди миллениалов и даже в обнимку с молодыми французами. В новом промо к осенне-зимней коллекции Louis Vuitton 73-летняя Катрин Денев позирует вместе с начинающим актером Кевином Мишелем, затмив других амбассадоров бренда – Джейдена Смита, Натали Уэстлинг, актрису из «Игры Престолов» Софи Тернер и правнучку Элвиса Пресли Райли Кио.
Balenciaga
«Ничего лишнего, только мода» — читается в кампейне осенне-зимней женской коллекции Balenciaga, снятой на фоне серого ковра. В центре сюжета — талант Лотты Волковой, которая стилизовала фотосессию при помощи неоновых ботфортов, однотонных бадлонов, узких очков (как на стикере в Снэпчате) и юбок, напоминающих шины от автомобильных колес.
Gucci
Алессандро Микеле, который старательно выстраивает отношения Gucci с миллениалами, поручил фотографу рекламы ювелирной линейки сделать квадратные кадры, чтобы их без кадрирования можно было выкладывать в Инстаграм. Плюс, под таким углом лучше видно аксессуарное прошлое дизайнера, который до полноценных коллекций из одежды, обуви и сумок набивал руку на сережках, перстнях и «бабушкиных» повязках из 50-х годов.
Christian Dior
Свою вторую rtw-коллекцию для Christian Dior Мария Грация Кьюри озаглавила лицами Адвоа Абоа и Рут Белл, которые одеты в джинсовые комплекты, «космические» платья-бюстье и кожаные береты. Элементами для мудборда съемки послужили фильм «Леон» и образ Бонни из картины Артура Пенна «Бонни и Клайд».
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