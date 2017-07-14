Calvin Klein

Как и в случае с рекламой Calvin Klein Obsessed, Раф Симонс не стал ходить за музой дальше архивных фотосессий бренда. В кампейне новой осенне-зимней коллекции дизайнер снял модель Брук Шилдс, известную по фильму «Голубая Лагуна» и скандальной съемке Calvin Klein 1980 года. Слоганом кампании тогда стала фраза «Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего», а сама 15-летняя Брук позировала фотографу в синих джинсах и едва застегнутой рубашке. Спустя почти четыре декады Шилдс выглядит феноменально и также без стеснения раздевается перед камерой, отмечая воссоединение с маркой в фирменном белье, льняных комбинезонах и белом обтягивающем платье.