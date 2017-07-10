30 вещей «любимого цвета человечества» из городских магазинов

Помимо того, что цвет Marrs Green «самый любимый», он еще и самый модный: тренд на него начался еще в 2014 году и по сей день встречается как на мировых подиумах, так и в масс-маркете. В близком к нему по тону изумрудном делают соблазнительные комбинации (Walk of Shame), выпускные платья (Preen), ироничные аксессуары (Burberry), брюки на кулисках (Befree) и ювелирные изделия (Oscar de la Renta). Особенно много сине-зеленого в крайних коллекциях Доменико Дольче и Стефано Габбаны, которые «красят» в Marrs Green однотонные платья в духе минимализма, ридикюли с собственным изображением и жакеты с тропическими листьями.