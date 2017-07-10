Любимым цветом всего человечества назван Marrs Green — сине-зеленый оттенок, вдохновленный холстами дизайнера Анни Маррс. Мы нашли его проявления в актуальных летних коллекциях и городских магазинах, которые предлагают вещи «природных» оттенков по ценам от 299 до 188 160 рублей.
30 вещей «любимого цвета человечества» из городских магазинов
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Dolce & Gabbana, 98 350 рублей (ДЛТ)
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Befree, 999 рублей (Befree)
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DKNY, 38 450 рублей (ДЛТ)
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Мужской пиджак Cesare Attolini, 188 160 рублей (Babochka)
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Dolce & Gabbana, 75 700 рублей (ДЛТ)
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Mineral Weather, 5600 рублей (8-store)
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Preen, 39 990 рублей (Babochka)
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Oscar de la Renta, 31 750 рублей (ДЛТ)
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Платье для девочки Cyrille Gassiline KIDS, 7000 рублей (Au Pont Rouge)
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Walk of Shame, 31 480 рублей (ДЛТ)
Помимо того, что цвет Marrs Green «самый любимый», он еще и самый модный: тренд на него начался еще в 2014 году и по сей день встречается как на мировых подиумах, так и в масс-маркете. В близком к нему по тону изумрудном делают соблазнительные комбинации (Walk of Shame), выпускные платья (Preen), ироничные аксессуары (Burberry), брюки на кулисках (Befree) и ювелирные изделия (Oscar de la Renta). Особенно много сине-зеленого в крайних коллекциях Доменико Дольче и Стефано Габбаны, которые «красят» в Marrs Green однотонные платья в духе минимализма, ридикюли с собственным изображением и жакеты с тропическими листьями.
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STUSSY, 6950 рублей (Отдел)
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Burberry, 9300 (ДЛТ)
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Мужские кеды Valentino, 31 850 рублей (ДЛТ)
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Victor & Rolf, 9800 рублей (Au Pont Rouge)
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Rochas, 41 950 рублей (ДЛТ)
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Befree, 299 рублей (Befree)
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Dolce & Gabbana, 119 500 рублей (ДЛТ)
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Lacoste, 2790 рублей (Lacoste)
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Vita Fede, 18 400 рублей (ДЛТ)
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Tommy Hilfiger, 22 990 рублей (Tommy Hilfiger)
«В постоянных условиях “природного дефицита”, который возрастает в контексте урбанизма и жизни в интернете, мы стремимся восстановить связь с экологией, и именно поэтому зеленый сегодня так популярен», — объяснила редактор журнала Viewpoint Colour Magazine Кэролл Тилл. Мы дополняем: цвет Marrs Green расслабляет и успокаивает, а также смягчает «гранжевость» и драматичность образов. К примеру, рубашка STUSSY, будто взятая из гардероба заключенного, в приглушенно-зеленом оттенке не выглядит такой дерзкой как в черном, а кеды на толстой тяжелой платформе кажутся уютными стильными тапочками.
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Gucci, 42 990 рублей (Babochka)
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Ermenegildo Zegna, 4500 рублей (Ermenegildo Zegna)
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Lacoste
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Dsquared2,12 300 рублей (ДЛТ)
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DKNY, 7385 рублей (ДЛТ)
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Gucci, 42 990 рублей (Babochka)
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Loro Piana, 14 300 рублей (Babochka)
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Соня Мармеладова, 4490 рублей (Мармеладова-Букетик)
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Zan Zan, 8400 рублей (Au Pont Rouge)
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Marco De Vincenzo, 23 050 рублей (ДЛТ)
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