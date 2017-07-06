Идеальные платья для красной дорожки в новой коллекции Zuhair Murad Couture

Первая часть показа — парад монохромных платьев из шелка, сетки, расшитого бисером фатина и страусиных перьев, которые отсылают нас к еще одному модному десятилетию — «ревущим» 20-м. Из черного регистра наряды быстро перешли в приглушенную палитру пастельных оттенков: это бархатные комбинезоны с летящим шлейфом, кейпы с изображением чертополоха (Эдвардианского символа верности) и любимые Зухаиром «голые» платья, в которых было невозможно определить, где заканчивается иллюзия и начинается тело. «Из-за своей вышивки и орнаментов одежда кажется очень тяжелой, — описывал коллекцию дизайнер, — но на самом деле, они почти невесомые. Женщины сегодня хотят летать, чувствовать себя комфортно и быть счастливыми. А я всегда считался главным дамским угодником».