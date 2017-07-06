«Она высокая, красивая, уверенная в себе» — объяснял Зухаир Мурад свое восхищение «девушками Гиббсона» с иллюстраций американского художника Чарльза Дана Гибсона. Именно их образы, которые в начале 20 века считались идеалом женской красоты, легли в основу новой кутюрной коллекции ливанского дизайнера — как всегда тонкой, «голливудской» и пропитанной роскошью.
Идеальные платья для красной дорожки в новой коллекции Zuhair Murad Couture
Первая часть показа — парад монохромных платьев из шелка, сетки, расшитого бисером фатина и страусиных перьев, которые отсылают нас к еще одному модному десятилетию — «ревущим» 20-м. Из черного регистра наряды быстро перешли в приглушенную палитру пастельных оттенков: это бархатные комбинезоны с летящим шлейфом, кейпы с изображением чертополоха (Эдвардианского символа верности) и любимые Зухаиром «голые» платья, в которых было невозможно определить, где заканчивается иллюзия и начинается тело. «Из-за своей вышивки и орнаментов одежда кажется очень тяжелой, — описывал коллекцию дизайнер, — но на самом деле, они почти невесомые. Женщины сегодня хотят летать, чувствовать себя комфортно и быть счастливыми. А я всегда считался главным дамским угодником».
Фото: Vogue.com
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