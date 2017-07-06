В своей второй сольной коллекции Valentino Couture Пьерпаоло Пиччоли провел параллель между сакральным в церкви и в Высокой моде. Ее главный референс — полотна испанского художника Франсиско де Сурбарано с его кардиналами, епископами, монахинями и мучениками. Их образы проглядывались в кейпах с капюшонами, платьях, похожих на рясы священников, и кованных металлических сумках с эмалевой мозаикой — результат коллаборации дизайнера с ювелиром Харуми Клоссовки де Рола. Аксессуары в виде голов животных обозначали семь смертных грехов и контрастировали с закрытыми нарядами свободного кроя, однотонными пальто и прозрачными «голыми» платьями, в которых уж точно нет ничего святого.