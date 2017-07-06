Рейтинг: какие часы носят петербургские чиновники?

Не все представители власти оказались ценителями дорогих часов. Многие носят вполне скромные даже по меркам рядового петербуржца модели. А вот глава комитета по промышленности и инновациям Максим Мейксин носит «умные» часы Apple Watch.

В некоторых случаях часы выбиваются из стандартного ряда. К примеру, часы губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, вероятно, эксклюзивная модель (виден российский герб) на основе Longines.