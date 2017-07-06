Наши коллеги из газеты «Деловой Петербург» выяснили, какие хронометры предпочитают петербургские депутаты и некоторые чиновники Смольного.
Рейтинг: какие часы носят петербургские чиновники?
Редакция фотографировала на заседаниях руки депутатов и чиновников, которые — для чистоты эксперимента — об этой съемке не знали. Кстати, оказалось, что далеко не все пользуются наручными часами, предпочитая пользоваться смартфоном.
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Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга
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Александр Ходосок, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Александр Кущак, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Александр Рассудов, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Александр Егоров, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Анастасия Мельникова, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Анна Митянина, вице-губернатор Петербурга
В определении ряда моделей Dp.ru помогали независимые специалисты портала Chronoscope.ru. Оценка часов — зачастую не самое простое дело даже для специалистов, тем более что некоторые модели уже сняты с производства, а цены из-за скачков курса валют могли меняться. Редакция использовала цены на официальных сайтах дистрибьюторов и в интернет-магазинах (при разбросе цен бралась средневзвешенная) и исходила из предположения, что все модели являются оригинальными. Впрочем, нашлись исключения: например, реплика под Patek Philippe обнаружилась на руке депутата Дениса Четырбока. Оригинал Grand Complications 5470 обошелся бы ему более чем в 6 млн рублей.
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Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Галина Назарова, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Борис Ивченко, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Вера Сергеева, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга
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Елена Киселева, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Александр Говорунов, вице-губернатор Петербурга
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Андрей Васильев, депутат Законодательного собрания
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Мария Щербакова, депутат Законодательного собрания
Не все представители власти оказались ценителями дорогих часов. Многие носят вполне скромные даже по меркам рядового петербуржца модели. А вот глава комитета по промышленности и инновациям Максим Мейксин носит «умные» часы Apple Watch.
В некоторых случаях часы выбиваются из стандартного ряда. К примеру, часы губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, вероятно, эксклюзивная модель (виден российский герб) на основе Longines.
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Павел Зеленков, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга
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Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга
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Игорь Высоцкий, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Юрий Бочков, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Петербурга
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Максим Мейксин, председатель комитета по промышленной политике и инновациям
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Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Петербурга
Фотографии: Антон Ваганов, Сергей Николаев, Петр Ковалев, Сергей Коньков, Валентин Беликов, "Интерпресс", re-store.ru, armani.com, frederiqueconstant.com, ebay.com, patek.com
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