Рейтинг: какие часы носят петербургские чиновники?

Наши коллеги из газеты «Деловой Петербург» выяснили, какие хронометры предпочитают петербургские депутаты и некоторые чиновники Смольного. 

Редакция фотографировала на заседаниях руки депутатов и чиновников, которые — для чистоты эксперимента — об этой съемке не знали. Кстати, оказалось, что далеко не все пользуются наручными часами, предпочитая пользоваться смартфоном.

  • Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга

  • Александр Ходосок, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Александр Кущак, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Александр Рассудов, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Александр Егоров, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Анастасия Мельникова, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Андрей Анохин, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Анна Митянина, вице-губернатор Петербурга

В определении ряда моделей Dp.ru помогали независимые специалисты портала Chronoscope.ru. Оценка часов — зачастую не самое простое дело даже для специалистов, тем более что некоторые модели уже сняты с производства, а цены из-за скачков курса валют могли меняться. Редакция использовала цены на официальных сайтах дистрибьюторов и в интернет-магазинах (при разбросе цен бралась средневзвешенная) и исходила из предположения, что все модели являются оригинальными. Впрочем, нашлись исключения: например, реплика под Patek Philippe обнаружилась на руке депутата Дениса Четырбока. Оригинал Grand Complications 5470 обошелся бы ему более чем в 6 млн рублей.

  • Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Галина Назарова, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Борис Ивченко, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Вера Сергеева, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Петербурга

  • Елена Киселева, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Александр Говорунов, вице-губернатор Петербурга 

  • Андрей Васильев, депутат Законодательного собрания

  • Мария Щербакова, депутат Законодательного собрания 

Не все представители власти оказались ценителями дорогих часов. Многие носят вполне скромные даже по меркам рядового петербуржца модели. А вот глава комитета по промышленности и инновациям Максим Мейксин носит «умные» часы Apple Watch. 

В некоторых случаях часы выбиваются из стандартного ряда. К примеру, часы губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, вероятно, эксклюзивная модель (виден российский герб) на основе Longines.

  • Павел Зеленков, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга

  • Игорь Албин, вице-губернатор Петербурга

  • Игорь Высоцкий, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Юрий Бочков, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Петербурга

  • Максим Мейксин, председатель комитета по промышленной политике и инновациям

  • Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Петербурга

Фотографии: Антон Ваганов, Сергей Николаев, Петр Ковалев, Сергей Коньков, Валентин Беликов, "Интерпресс", re-store.ru, armani.com, frederiqueconstant.com, ebay.com, patek.com

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