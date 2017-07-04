На постоянном месте показов Chanel – Гран Пале — построили Эйфелеву башню, которая ознаменовала собой эстетику новой кутюрной коллекции бренда — традиционный французский стиль. Шоу началось с иконических «шанелевских» костюмов-двоек из твида, строгих монохромных пальто и комбезов, к каждому из которых была подобрана круглая шляпка с полями — любимый аксессуар Габриель Шанель. Единственным тенденциозным элементом одежды были объемные покатые плечи, которые намеренно искажали фигуры девушек и добавляли образу веса.
Много серого и Эйфелевая башня в миниатюре в новом показе Chanel Сouture
К середине шоу Карл Лагерфельд стал показывать более прогрессивные луки: с ассиметричными кожаными ботфортами, торчащими из-под платьев контрастными рукавами и яркими нашивками в виде бутонов из ткани. Шерстяные юбки сменили шелковые, приталенный силуэт — расклешенный к низу фасон, а ткани становились все более прозрачными, в некоторых вариациях даже обнажая грудь.
Кульминацией показа Chanel стали роскошные наряды для красной дорожки, которые Лагерфельд предусмотрительно делает в свете грядущих кино- и музыкальных премий. Это декольтированные платья с широкими юбками на фижмах, коктейльные модели с бахромой и складками, а также то, что в Голливуде называют непереводимым словом «drousers» (dress + trousers) — платье, надетое под брюки той же фактуры.
Фото: Vogue.com
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