Много серого и Эйфелевая башня в миниатюре в новом показе Chanel Сouture

Кульминацией показа Chanel стали роскошные наряды для красной дорожки, которые Лагерфельд предусмотрительно делает в свете грядущих кино- и музыкальных премий. Это декольтированные платья с широкими юбками на фижмах, коктейльные модели с бахромой и складками, а также то, что в Голливуде называют непереводимым словом «drousers» (dress + trousers) — платье, надетое под брюки той же фактуры.