Vetements и Tommy Hilfiger выпустят совместную коллекцию

После того, как Vetements показал в новом весенне-летнем лукбуке худи с надписью Tommy Hilfiger, официальная коллаборация двух брендов была лишь вопросом времени. Догадки подтвердились, когда Хилфигер опубликовал в своем Instagram фотографию красного худи с объединенными фирменными логотипами.  «Я так взволнован!, — прокомментировал дизайнер изданию WWD — Эта идея пришла мне в голову около 6 месяцев назад, и я сразу предложил ее Гураму и Демне Гвасалия. То, что они делают, — совершенно гениально. У Vetements своя книга правил, по которой они играют, как хотят и когда хотят. Это люксовая уличная мода, и никто не делает ее лучше».

 

Известно, что коллекция Vetements X Tommy Hilfiger поступит в продажу в феврале 2018 года и будет включать в себя вещи категории «унисекс»: худи, футболки, шапки и носки по ценам от 102 до 1119 долларов.

  • Vetements, осень-зима 2017/18

  • Tommy Hilfiger, весна-лето 2017

  • Tommy Hilfiger, весна-лето 2017

  • Tommy Hilfiger, весна-лето 2017

  • Vetements, осень-зима 2017/18

  • Vetements, осень-зима 2017/18

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