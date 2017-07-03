Vetements и Tommy Hilfiger выпустят совместную коллекцию

После того, как Vetements показал в новом весенне-летнем лукбуке худи с надписью Tommy Hilfiger, официальная коллаборация двух брендов была лишь вопросом времени. Догадки подтвердились, когда Хилфигер опубликовал в своем Instagram фотографию красного худи с объединенными фирменными логотипами. «Я так взволнован!, — прокомментировал дизайнер изданию WWD — Эта идея пришла мне в голову около 6 месяцев назад, и я сразу предложил ее Гураму и Демне Гвасалия. То, что они делают, — совершенно гениально. У Vetements своя книга правил, по которой они играют, как хотят и когда хотят. Это люксовая уличная мода, и никто не делает ее лучше».