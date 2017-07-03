10 магазинов, где уже начались летние распродажи

Распродажи в этом году начались раньше обычного: очевидно, магазины поняли, что лето уже не придет и решили отдать лучшие вещи сезона со скидкой уже в начале июля. Ценник на актуальные коллекции упал от 30 до 50% — рассказываем о городских аукционах щедрости с отличной одеждой по сниженным ценам.

  • Платье Valentino, 88 200 рублей (вместо 147 000 рублей)

  • Джинсы Stella McCartney, 11 600 рублей (вместо 23 200 рублей)

  • Кроссовки Golden Goose, 14 400 рублей (вместо 28 800 рублей)

  • Платье Elie Saab, 71 050 рублей (вместо 142 100 рублей)

  • Пальто Marni, 65 050 рублей (вместо 130 100 рублей)

  • Топ Burberry, 7150 рублей (вместо 14 300 рублей)

  • Сумка Valentino, 85 140 рублей (вместо 141 900 рублей)

  • Рубашка No.21, 19 650 рублей (вместо 39 300 рублей)

Babochka

Магазины Babochka и nevsky 152 concept store распродают вещи с мировых подиумов: более трех тысяч наименований со скидками от 30 до 70 процентов. Это отличный шанс инвестировать в вещь, которая прослужит не один сезон: топ Burberry с иконической клеткой, джинсы-клеш от Stella McCartney, тенденциозные «грязные» кроссовки от Golden Goose и платье-халат из первой одиночной коллекции Пьерпаоло Пиччоли для Valentino.

  • Etro, 63 000 рублей (126 000 рублей) 

  • Сумка Moschino Couture, 11 450 рублей (вместо 22 850 рублей)

  • Кроссовки Bosco Fresh, 5350 рублей (вместо 8900 рублей)

  • Tara Jarmon, 17 050 рублей (вместо 34 050 рублей)

  • Tory Burch, 19 250 рублей (вместо 38 450 рублей)

  • Куртка Bosco Fresh, 39 550 рублей (вместо 65 900 рублей) 

  • Кошелек Marc Jacobs, 9700 рублей (вместо 19 350 рублей)

  • Пояс Max&Co, 4900 рублей (вместо 9800 рублей)

Bosco

Цены в Bosco тоже стали еще более приятными и зазывают клиентов за самыми ироничными аксессуарами сезона: сумкой-пилюлей от Moschino, поясом Max & Co в виде зубных протезов и «кошачьим» кошельком от Marc Jacobs. Скидки распространяются и на базовые модели от линеек Bosco Fresh и Bosco Sport: футболки, куртки, кроссовки и сумки от 2700 до 39 550 рублей.

  • Джемпер Tom Tailor, 2600 рублей (вместо 3999 рублей)

  • Брюки Tom Tailor, 2700 рублей (вместо 5999 рублей)

  • Джемпер Tom Tailor, 2800 рублей (вместо 5999 рублей)

  • Пиджак Tom Tailor, 4900 рублей (вместо 6999 рублей)

  • Шарф Tom Tailor, 660 рублей (вместо 3299 рублей)

  • Куртка Tom Tailor, 6000 рублей (вместо 9990 рублей)

  • Зонт Tom Tailor, 1200 рублей (вместо 1499 рублей)

Tom Tailor

Новые коллекции Tom Tailor обвалили ценник на старые: теперь вещи из основной линейки марки, а также Tom Tailor Denim и Tom Tailor Contemporary доступны с выгодой до 50%. Sale коснулся не только одежды и аксессуаров, но и необходимых этим летом предметов: теплых носков, шарфов и зонтиков, которые можно приобрести в магазине и на сайте бренда по максимально сниженным ценам. 

  • Джинсы Levi's, 4250 рублей (вместо 8500 рублей)

Levi’s

Магазин Levi’s озаглавил летнюю распродажу как «конец сезона» и обещает после ликвидации товаров привести новую, уже осеннюю одежду. Чтобы получить к ней доступ, необходимо до 31 июля скупить оставшиеся наименования из линеек Line 8 и 501, которые предлагают джинсы с хрестоматийной этикеткой дешевле масс-маркета. 

  • Босоножки Gianvito Rossi, 29 450 рублей (вместо 42 100 рублей)

  • Мужская футболка Dolce & Gabbana, 11 150 рублей (вместо 15 900 рублей)

  • Детское боди Dolce & Gabbana, 11 500 рублей (вместо 14 250 рублей)

  • Мюли Givenchy, 31 100 рублей (вместо 38 850 рублей)

  • Мужской пиджак Balenciaga, 69 650 рублей (вместо 99 500 рублей)

  • Детские эспадрильи Stella McCartney, 5455 рублей (вместо 7790 рублей)

  • Детский сарафан Sonia Rykiel Paris, 6 140 рублей (вместо 8 775 рублей)

  • Платье Roberto Cavalli, 98 700 рублей (вместо 141 000 рублей)

ДЛТ

К хит-параду красных ценников с 30 июня присоединился и ДЛТ. Универмаг предлагает скидки на главные «хочу» сезона: кожаные мюли, джинсы с нашивками, босоножки с бахромой и принтованные куртки. Обратите внимание, что бонусы можно получить также при покупке детской одежды, которая представлена в корнерах брендов и отдельном департаменте на 5 этаже.

  • Джемпер Befree, 1079 рублей (вместо 1799 рублей)

  • Сарафан Befree, 479 рублей (вместо 1499 рублей)

  • Рюкзак Befree, 1259 рублей (вместо 1799 рублей)

  • Платье Befree, 1399 рублей (вместо 3499 рублей)

  • Рубашка Befree, 999 рублей (вместо 1999 рублей)

  • Мужские эспадрильи Befree, 799 рублей (вместо 1199 рублей)

  • Солнцезащитные очки Befree, 350 рублей (вместо 699 рублей)

Befree

Главный спаситель в сегменте красивой и недорогой одежды Befree объявил скидки до 50%. На «сейле» висят более 400 моделей из мужской и женской коллекций: базовые футболки, одежда из денима, кожаные куртки и оптимистичная обувь для лета в виде сандалий и босоножек с тонкими ремешками. Акционные вещи хороши и тем, что их можно комбинировать между собой и создавать гармоничные образы для офиса и вечеринок по цене до 10 тысяч рублей. 

  • Платье Armani Junior, 9600 рублей (вместо 16 000 рублей)

  • Платье Emporio Armani, 42 600 рублей (вместо 71 000 рублей)

  • Платье Giorgio Armani, 96 000 рублей (вместо 161 000 рублей)

  • Джемпер Armani Junior, 7200 рублей (вместо 12 000 рублей)

  • Плащ Giorgio Armani, 70 800 рублей (вместо 118 000 рублей) 

  • Сумка Giorgio Armani, 61 150 рублей (вместо 122 320 рублей)

Armani.com

На сайте armani.com «режут» цены вдвое, причем на все весенне-летние коллекции: Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Jeans, EA7 и Armani Junior. Это один из немногих случаев, когда вещи, которые хочется, еще и «можется»: роскошные платья с подиумов, классические смокинги и практичная обувь соблазняют пятизначным прайсом вместо привычного шестизначного.

  • Худи Alexander Wang, 30 520 рублей (вместо 46 700 рублей)

  • Шорты MCQ Alexander McQueen, 14 210 рублей (вместо 20 300 рублей)

  • Кошелек Maison Margiela, 19 530 рублей (вместо 27 900 рублей)

  • Босоножки See by Chloe, 15 260 рублей (вместо 21 800 рублей)

  • Футболка Marc Jacobs, 8750 рублей (вместо 12 500 рублей)

  • Плащ Joseph, 39 550 рублей (вместо 56 500 рублей)

  • Шлепанцы Toga Vergilis, 15 330 рублей (вместо 21 900 рублей)

  • Рубашка Whistles, 11 130 рублей (вместо 15 900 рублей)

Au Pont Rouge

В Au Pont Rouge распродают одежду и аксессуары люксовых марок Simone Rocha, Maison Margiela, Jil Sander, Alexander Wang и Carven, а также демократичных Iuter, Joseph, A.P.C., MCQ Alexander McQueen и Manebi. Скидка доходит до 30%, а при вводе промокода в онлайн-магазине действует дополнительный бонус в 20%. 

  • Платье Bond, 6490 рублей - 30 %

  • Юбка Sonia, 4490 рублей - 50%

  • Блуза Bond, 6490 рублей - 30 %

  • Платье Bond, 5990 рублей - 30%

  • Платье Sonia, 5990 рублей - 30%

  • Платье Bond, 14 990 рублей - 30%

Мармеладова-Букетик

В «Мармеладова-Букетик», где цены и без того радуют круглый год, началась распродажа коллекций «Соня Мармеладова», Bondarev и подиумной линии платьев с авангардными изображениями. От цены вещей, представленных в бутике на Рубинштейна и онлайн-магазине, можно смело отнимать 30 и 50% — результат несложной математики заставит раскрасить в нежно-розовый и песочный весь летний гардероб. 

  • Платье Alina German, 900 евро (вместо 1200 евро)

  • Костюм Alina German, 1300 евро (вместо 1500 евро)

  • Платье Alina German, 900 евро (вместо 1200 евро)

  • Платье Alina German, 700 евро (вместо 850 евро)

  • Костюм Alina German, 200 евро (вместо 350 евро)

Alina German

Дизайнер Алина Герман выставила на «сейл» идеальные платья для вечеринок: золотое с декольте и пайетками, белое с прозрачными рукавами и монохромное с ассиметричным подолом. Скидки от 13 до 56% объявлены и на бархатный костюм, шелковую пижаму и комплект с расшитыми пайетками китами — весь ассортимент можно посмотреть и заказать прямо из дома через сайт alinagerman.com. 

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