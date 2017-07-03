10 магазинов, где уже начались летние распродажи

Befree

Главный спаситель в сегменте красивой и недорогой одежды Befree объявил скидки до 50%. На «сейле» висят более 400 моделей из мужской и женской коллекций: базовые футболки, одежда из денима, кожаные куртки и оптимистичная обувь для лета в виде сандалий и босоножек с тонкими ремешками. Акционные вещи хороши и тем, что их можно комбинировать между собой и создавать гармоничные образы для офиса и вечеринок по цене до 10 тысяч рублей.