Бывший дизайнер Roberto Cavalli Питер Дундас запускает собственный бренд

Бывший креативный директор Emanuel Ungaro, Emilio Pucci и Roberto Cavalli Питер Дундас анонсировал запуск одноименного бренда. Первую коллекцию Dundas покажет в рамках Недели Высокой моды в Париже, которая стартует уже в это воскресенье, 2 июля. По словам представителя марки, в нее войдут 20 вечерних и коктейльных платьев. В целом, новый бренд будет ориентирован на внесезонность, создавая вещи актуальные как в июле, так и в декабре.