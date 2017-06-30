Бывший креативный директор Emanuel Ungaro, Emilio Pucci и Roberto Cavalli Питер Дундас анонсировал запуск одноименного бренда. Первую коллекцию Dundas покажет в рамках Недели Высокой моды в Париже, которая стартует уже в это воскресенье, 2 июля. По словам представителя марки, в нее войдут 20 вечерних и коктейльных платьев. В целом, новый бренд будет ориентирован на внесезонность, создавая вещи актуальные как в июле, так и в декабре.
Бывший дизайнер Roberto Cavalli Питер Дундас запускает собственный бренд
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Питер Дундас и Наоми Кэмпбелл в платье Roberto Cavalli на балу Met Gala-2016
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Бейонсе в платье Peter Dundas на церемонии вручения премии Grammy-2017
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Бейонсе в платье Peter Dundas на церемонии вручения премии Grammy-2017
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Наташа Поли в Roberto Cavalli на афтепати церемонии Оскар-2016
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Наташа Поли в Roberto Cavalli на вечере amfAR-2016
Напомним, в октябре 2016-го Питер Дундас покинул пост дизайнера Roberto Cavalli, проработав в модном доме полтора года. После он стал заниматься созданием концертных костюмов для Бейонсе, в том числе роскошных «беременных» платьев певицы с церемонии Grammy-2017.
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