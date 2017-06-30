Бывший дизайнер Roberto Cavalli Питер Дундас запускает собственный бренд

Бывший креативный директор Emanuel Ungaro, Emilio Pucci и Roberto Cavalli Питер Дундас анонсировал запуск одноименного бренда. Первую коллекцию Dundas покажет в рамках Недели Высокой моды в Париже, которая стартует уже в это воскресенье, 2 июля. По словам представителя марки, в нее войдут 20 вечерних и коктейльных платьев. В целом, новый бренд будет ориентирован на внесезонность, создавая вещи актуальные как в июле, так и в декабре.

  • Питер Дундас и Наоми Кэмпбелл в платье Roberto Cavalli на балу Met Gala-2016

  • Бейонсе в платье Peter Dundas на церемонии вручения премии Grammy-2017

  • Бейонсе в платье Peter Dundas на церемонии вручения премии Grammy-2017

  • Наташа Поли в Roberto Cavalli на афтепати церемонии Оскар-2016

  • Наташа Поли в Roberto Cavalli на вечере amfAR-2016

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