Coverse выпустили кеды с Твитти, Багзом Банни и котом Сильвестром

Converse анонсировали выход новой «мультяшной» коллекции обуви и одежды. Теперь на культовых моделях кед Chuck Taylor All Star живут герои «Looney Tunes»: жующий морковку Багз Банни, сердитая птичка Твитти, мечтающий ее съесть кот Сильвестр, а также Тасманский дьявол и космический Марвин. 

Мульт-зверушки, которые появились на экранах еще в 1940-х годах, сегодня актуальны не только в детской моде, но и во взрослой, поэтому новая обувь Converse представлена в размерах от 17 до 41-го. Купить ее, а также принтованные футболки и кепки можно на сайте марки по ценам от 30 до 60 евро. 

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