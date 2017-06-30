Coverse выпустили кеды с Твитти, Багзом Банни и котом Сильвестром

Мульт-зверушки, которые появились на экранах еще в 1940-х годах, сегодня актуальны не только в детской моде, но и во взрослой, поэтому новая обувь Converse представлена в размерах от 17 до 41-го. Купить ее, а также принтованные футболки и кепки можно на сайте марки по ценам от 30 до 60 евро.