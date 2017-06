Интернет-магазин Oh, my, выпускающий базовую одежду и аксессуары с принтами, наконец, выходит в оффлайн и открывает свой первый магазин в Петербурге. В качестве локации выбрана улица Стремянная, 11, где уже в эту субботу, 1 июля, пройдет вечеринка по случаю открытия. В программе — презентация лимитированных взрослых и детских вещей с цветным логотипом Oh, my, а также танцы под Кирилла Иванова (СБПЧ) и Шуру Кузнецову.