Интернет-магазин Oh, my, выпускающий базовую одежду и аксессуары с принтами, наконец, выходит в оффлайн и открывает свой первый магазин в Петербурге. В качестве локации выбрана улица Стремянная, 11, где уже в эту субботу, 1 июля, пройдет вечеринка по случаю открытия. В программе — презентация лимитированных взрослых и детских вещей с цветным логотипом Oh, my, а также танцы под Кирилла Иванова (СБПЧ) и Шуру Кузнецову.
Бренд Oh, my анонсировал открытие своего первого магазина
Напомним, марка Oh, my существует с 2010 года. Она производит футболки, свитшоты, боди, водолазки, юбки и носки, а также коллекции с ироничными надписями «Тойли еще будет» или «Курил что». Недавно к ассортименту бренда присоединились детские вещи с цветными принтами, которые доступны по ценам от 990 до 1990 рублей.
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