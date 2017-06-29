В творческом пространстве «Пальма» весной открылся шоу-рум петербургского бренда MY812 — пространство совмещает магазин бренда и мастерскую-ателье, где дизайнер Альбина Зуева делает коллекции сразу для трех отдельных линеек.
Идеальные брюки со стрелками и оверсайз-платья в коллекциях бренда MY812
Первая — базовая — с платьями из итальянского хлопка, которые представлены в пастельной гамме, аккуратно перевязаны поясом и сочетаются как с кроссовками или нюдовыми балетками, так и с классическими туфлями на небольшом каблуке. Вторая линия — это пальто, объемные рубашки и жакеты, которые не ориентируются на смену сезонов и, соответственно, плотность тканей, а играют с фактурами, монохромом и деталями (например, рюшами-гармошками). Отдельной линией бренда является couture: в ее рамках Альбина шьет вещи вручную и всегда в единственном экземпляре. Работа над платьем может занимать порядка 2 месяцев, но при этом позволяет проявить фантазию, не ограничиваясь коммерческой составляющей.
Альбина Зуева
дизайнер бренда MY812
«Мне посчастливилось вырасти в кругу, который сильно повлиял на развитие моего вкуса и восприятие красоты. Для MY812 я черпаю вдохновение из совершенно разных источников: книг, путешествий, искусства; и чем меньше я обращаюсь за отсылками к индустрии моды, тем интереснее получается коллекция. Идея может родиться даже из случайного разговора или встречи — это не поддается алгоритмам. Я очень счастлива, что мое внутреннее чувство прекрасного находит отклик среди людей, которые, в свою очередь, вдохновляют меня».
Купить вещи из коллекций MY812 можно в шоу-руме на переулке Пирогова, 18 и онлайн на сайте бренда my812.ru. Цена на вещи варьируется от 7200 до 38 800 рублей без учета скидок.
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