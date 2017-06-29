Первая — базовая — с платьями из итальянского хлопка, которые представлены в пастельной гамме, аккуратно перевязаны поясом и сочетаются как с кроссовками или нюдовыми балетками, так и с классическими туфлями на небольшом каблуке. Вторая линия — это пальто, объемные рубашки и жакеты, которые не ориентируются на смену сезонов и, соответственно, плотность тканей, а играют с фактурами, монохромом и деталями (например, рюшами-гармошками). Отдельной линией бренда является couture: в ее рамках Альбина шьет вещи вручную и всегда в единственном экземпляре. Работа над платьем может занимать порядка 2 месяцев, но при этом позволяет проявить фантазию, не ограничиваясь коммерческой составляющей.