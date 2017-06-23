Портфолио сети магазинов Rendez-Vous пополнилось коллекциями новых марок: An hour and a Shower, Olang, Petite Mendigote, Halmanera, Le Coq Sportif, Isabel Marant, а также второй эксклюзивной капсулой Katy Perry. В них — широкие сапоги с треугольными каблуками, бархатные полусапожки с леопардовым принтом, серебристые «туфли принцессы», меховые кроссовки, перфорированные сумки-кисеты и босоножки с карамельным запахом.
В сети магазинов Rendez-Vous появилась обувь с карамельным запахом и принтами от Кэти Перри
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Katy Perry, осень-зима 2017/18
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Isabel Marant, осень-зима 2017/18
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Katy Perry, осень-зима 2017/18
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Petite Mendigote, осень-зима 2017/18
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Petite Mendigote, осень-зима 2017/18
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Isabel Marant, осень-зима 2017/18
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Petite Mendigote, осень-зима 2017/18
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Katy Perry, осень-зима 2017/18
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Isabel Marant, осень-зима 2017/18
Последние принадлежат бренду Melissa, известному продукцией из экопластика, который полностью подвергается переработке. Эргономичные материалы не умаляют дизайн обуви: она украшена цветочным орнаментом, блестками и 3D-элементами, также дружелюбными к эко-среде.
Еще одна гордость Rendez-Vous — новая осенне-зимняя коллекция Nando Muzi, состоящая из классической обуви с нестандартным дизайном. Ботинки дизайнеры марки кастомизируют напылением и градиентом, высокие сапоги — рифленой подошвой и толстым каблуком, а ботильоны, напоминающие обувь эпохи Людовика XIV, — клепками и шипами.
В новом сезоне компания Rendez-Vous уделяет особое внимание сервису по уходу за обувью: она презентовала выпуск специальных брошюр, которые разрабатывались специалистами, чтобы дать простые практичные советы покупателям. Почти все инструкции составлены на основе рекомендаций по использованию средств по уходу за обувью французского бренда SAPHIR.
Магазины Rendez-Vous в Санкт-Петербурге: ТРЦ Галерея, ТК Невский Центр, ТРК Радуга, МЕГА Парнас. МЕГА Дыбенко.
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