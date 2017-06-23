В новом сезоне компания Rendez-Vous уделяет особое внимание сервису по уходу за обувью: она презентовала выпуск специальных брошюр, которые разрабатывались специалистами, чтобы дать простые практичные советы покупателям. Почти все инструкции составлены на основе рекомендаций по использованию средств по уходу за обувью французского бренда SAPHIR.