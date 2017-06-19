Что покупать на летней распродаже в салоне «Кенгуру»?

В салонах брендовой одежды для детей и будущих мам «Кенгуру» стартовала распродажа. Детские эспадрильи Dolce&Gabbana, футболка с единорогом Armani, косуха John Galliano в миниатюре и другие классные вещи со скидками.

Летняя обувь для мальчиков и девочек 

Тропические эспадрильи прямиком с сицилийского берега, кожаные высокие кеды и двуцветные щегольские броги — теперь обувь из «мамского» и «папского» гардеробов доступна в миниатюре, да еще и с отличной скидкой.  

  • Кеды для девочки Monna Lisa 

  • Броги для мальчика Dolce & Gabbana 

  • Эспадрильи для девочки Dolce & Gabbana

  • Слипоны для мальчика Armani Junior 

  • Эспадрильи для девочки Dolce & Gabbana 

  • Кроссовки для мальчика Armani Junior 

  • Кроссовки для мальчика Armani Junior

  • Сандалии для девочки Monna Lisa 

  • Слипоны для мальчика Dolce & Gabbana 

  • Кеды для девочки Monna Lisa 

Джинсы

Практичные вещи из денима летом необходимы, особенно если ребенок подвижен и все свободное время проводит на детской площадке. Чтобы на ней он был еще и самым стильным, «Кенгуру» предлагает джинсы с металлизированными клепками, «говорящими» нашивками, классической «варенкой» и цветами. 

  • Джинсы для девочки Dolce & Gabbana

  • Джинсы для мальчика Dolce & Gabbana

  • Джинсы для мальчика Dolce & Gabbana

  • Джинсы для девочки Dolce & Gabbana

  • Джинсы для девочки Monna Lisa

  • Джинсы для девочки Monna Lisa 

  • Джинсы для мальчика Dolce & Gabbana 

  • Джинсы для девочки Monna Lisa

  • Джинсы для мальчика John Galliano 

Серые вещи

Серый — не такой уж и скучный цвет, если декорировать вещь градиентом, украсить принтом в виде пальмовых листьев, повесить афишу рок-концерта и «посадить» на нее экзотических животных. В гардеробе у девочек серый представлен не в таком изобилии, но мило обыгран при помощи крупных бусин и крылышек.

  • Футболка для мальчика Dolce & Gabbana

  • Футболка для мальчика Armani Junior

  • Футболка для мальчика Armani Junior

  • Футболка для мальчика John Galliano

  • Рубашка для мальчика Dolce & Gabbana 

  • Футболка для мальчика John Galliano

  • Худи для мальчика John Galliano

  • Кофта для девочки Monna Lisa 

Платья и сарафаны

Розовый цвет и цветочный орнамент — две тенденции, актуальные для девочки до 12 лет каждый сезон. В этом году они еще и сочетаются с общемировыми, что заставило Dolce & Gabbana посвятить детской инфантильности всю весенне-летнюю коллекцию. 

 

  • Dolce & Gabbana

  • Dolce & Gabbana

  • Dolce & Gabbana

  • Monna Lisa

  • Dolce & Gabbana

  • Dolce & Gabbana

Верхняя одежда 

Этим довольно холодным летом без верхней одежды не обойтись. Если весенние вещи уже надоели, то за новыми ждут в «Кенгуру»: гранжевые косухи, укороченные жакеты и тенденциозные бомберы с капюшоном (вместо громоздкого зонта) в магазине тоже представлены со скидкой. 

  • Кожаная куртка для мальчика John Galliano 

  • Жакет Monna Lisa

  • Кожаная куртка для девочки Monna Lisa

  • Кофта для девочки Patrizia Pepe

  • Бомбер для мальчика Dolce & Gabbana

  • Кофта для мальчика John Galliano

Cалоны «Кенгуру», Московский пр.,193, Большом пр. П.С,, 17, keng.ru

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