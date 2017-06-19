В салонах брендовой одежды для детей и будущих мам «Кенгуру» стартовала распродажа. Детские эспадрильи Dolce&Gabbana, футболка с единорогом Armani, косуха John Galliano в миниатюре и другие классные вещи со скидками.
Что покупать на летней распродаже в салоне «Кенгуру»?
Летняя обувь для мальчиков и девочек
Тропические эспадрильи прямиком с сицилийского берега, кожаные высокие кеды и двуцветные щегольские броги — теперь обувь из «мамского» и «папского» гардеробов доступна в миниатюре, да еще и с отличной скидкой.
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Кеды для девочки Monna Lisa
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Броги для мальчика Dolce & Gabbana
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Эспадрильи для девочки Dolce & Gabbana
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Слипоны для мальчика Armani Junior
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Эспадрильи для девочки Dolce & Gabbana
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Кроссовки для мальчика Armani Junior
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Кроссовки для мальчика Armani Junior
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Сандалии для девочки Monna Lisa
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Слипоны для мальчика Dolce & Gabbana
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Кеды для девочки Monna Lisa
Джинсы
Практичные вещи из денима летом необходимы, особенно если ребенок подвижен и все свободное время проводит на детской площадке. Чтобы на ней он был еще и самым стильным, «Кенгуру» предлагает джинсы с металлизированными клепками, «говорящими» нашивками, классической «варенкой» и цветами.
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Джинсы для девочки Dolce & Gabbana
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Джинсы для мальчика Dolce & Gabbana
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Джинсы для мальчика Dolce & Gabbana
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Джинсы для девочки Dolce & Gabbana
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Джинсы для девочки Monna Lisa
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Джинсы для девочки Monna Lisa
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Джинсы для мальчика Dolce & Gabbana
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Джинсы для девочки Monna Lisa
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Джинсы для мальчика John Galliano
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Серые вещи
Серый — не такой уж и скучный цвет, если декорировать вещь градиентом, украсить принтом в виде пальмовых листьев, повесить афишу рок-концерта и «посадить» на нее экзотических животных. В гардеробе у девочек серый представлен не в таком изобилии, но мило обыгран при помощи крупных бусин и крылышек.
Платья и сарафаны
Розовый цвет и цветочный орнамент — две тенденции, актуальные для девочки до 12 лет каждый сезон. В этом году они еще и сочетаются с общемировыми, что заставило Dolce & Gabbana посвятить детской инфантильности всю весенне-летнюю коллекцию.
Верхняя одежда
Этим довольно холодным летом без верхней одежды не обойтись. Если весенние вещи уже надоели, то за новыми ждут в «Кенгуру»: гранжевые косухи, укороченные жакеты и тенденциозные бомберы с капюшоном (вместо громоздкого зонта) в магазине тоже представлены со скидкой.
Cалоны «Кенгуру», Московский пр.,193, Большом пр. П.С,, 17, keng.ru
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