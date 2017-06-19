Джинсы

Практичные вещи из денима летом необходимы, особенно если ребенок подвижен и все свободное время проводит на детской площадке. Чтобы на ней он был еще и самым стильным, «Кенгуру» предлагает джинсы с металлизированными клепками, «говорящими» нашивками, классической «варенкой» и цветами.