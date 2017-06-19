Converse запустили услугу доставки нужных размеров

С этого месяца в магазинах Converse заработала новая услуга — Omni channel. Она позволяет заказать одежду или обувь на дом при отсутствии нужного размера в магазине. Для оформления доставки необходимо обратиться к продавцу-консультанту, который после перенаправит заказ в call-центр. Оператор свяжется с вами в течение суток для подтверждения адреса, контактных данных, способа оплаты (наличными или картой через терминал курьера) и назначения сроков доставки. Важно, что по Москве и Санкт-Петербургу она производится абсолютно бесплатно. 

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