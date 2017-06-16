На флорентийской выставке Pitti Uomo прошел показ мужской коллекции J.W. Anderson весна-лето 2018. В ее рамках Джонатан Андерсон презентовал результат коллаборации с Converse: хрестоматийные Chuck Taylor All Star теперь раскрашены в синий, зеленый и красный цвета и украшены блестками, а модель Arizona сделана из денима и из ткани стильного песочного цвета.
Converse выпустили новые кроссовки с брендом J.W. Anderson
«Я ношу конверсы долгие годы, и не мог отказаться, когда бренд предложил мне сотрудничество, — рассказывает дизайнер. — В результате получилась взрывная коллекция: мы двинулись туда, где еще не были».
Переосмысленные кроссовки поступят в продажу уже этой осенью. На то же время запланирован выход совместной коллекции J.W. Anderson и масс-маркет-бренда Uniqlo. Как объясняет Андерсон, Converse и Uniqlo делают универсальные вещи, и он хочет добиться того же в коллекциях собственной марки.
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