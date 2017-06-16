Converse выпустили новые кроссовки с брендом J.W. Anderson

Переосмысленные кроссовки поступят в продажу уже этой осенью. На то же время запланирован выход совместной коллекции J.W. Anderson и масс-маркет-бренда Uniqlo. Как объясняет Андерсон, Converse и Uniqlo делают универсальные вещи, и он хочет добиться того же в коллекциях собственной марки.