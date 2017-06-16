Converse выпустили новые кроссовки с брендом J.W. Anderson

На флорентийской выставке Pitti Uomo прошел показ мужской коллекции J.W. Anderson весна-лето 2018. В ее рамках Джонатан Андерсон презентовал результат коллаборации с Converse: хрестоматийные Chuck Taylor All Star теперь раскрашены в синий, зеленый и красный цвета и украшены блестками, а модель Arizona сделана из денима и из ткани стильного песочного цвета.

  • Converse Chuck Taylor All Star

  • Converse Chuck Taylor All Star

  • Converse Chuck Taylor All Star

  • Converse Arizona Racer

  • Converse Arizona Racer

«Я ношу конверсы долгие годы, и не мог отказаться, когда бренд предложил мне сотрудничество, —  рассказывает дизайнер. —  В результате получилась взрывная коллекция: мы двинулись туда, где еще не были».

  • J.W. Anderson menswear, весна-лето 2018

  • J.W. Anderson menswear, весна-лето 2018

  • J.W. Anderson menswear, весна-лето 2018

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