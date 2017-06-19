«Всемирная деградация»: футболки с глубокой философией в новой коллекции Creepy Crawl

Российский аутдор-бренд Creepy Crawl выпустил коллекцию Resort 2018. В ней — все, что так любят сегодняшние миллениалы: небрежные брюки с необработанными краями, принтованные бейсболки, кеды и «говорящие» надписи. По словам создателя марки Игоря Крамарского, односложные фразы на тканях транслируют «current mood», выражают индивидуальность и глубокий смысл. У Creepy Crawl он кроется в рассуждениях о деградации, рутинной каторге и смерти, что подчеркивается еще и в символичных изображениях пауков, черепов и всевидящего ока.

В Санкт-Петербурге вещи с кириллицей от Creepy Crawl доступны в магазине «Отдел» в «Этажах». Купить глубокий смысл можно по весьма демократичным ценам — от 1200 (за бейсболку) до 3200 (за брюки) рублей. 

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