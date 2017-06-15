Брелок мартышки-эксгибициониста, слипоны астронавта и еще 15 ярких вещей на июнь

Директор отдела моды Ксения Гощицкая выбрала то, без чего нельзя обойтись в июне: пляжная ретро-экипировка (для оптимистов), практичная непромокаемая обувь (для реалистов) и яркая поясная сумка (для тех, кто всегда в движении).

Юбка Valentino Red косплеит работы пуантилистов: картина заката в супермодной вязаной технике кроше как будто написана точечными касаниями кисти. Берем в коллекцию. (Сеть салонов «Кенгуру»)

Tommy Hilfiger обыгрывает калифорнийский расслабон: брюки прикидываются спортивными, маскируясь лампасами, а поверх рубашки следует носить демократичный полосатый свитшот. (Tommy Hilfiger) 

Сочетание лазурного и бирюзового дизайнеры Diadora подсмотрели в Голубом гроте на острове Капри и немедленно выпустили лимитированную каприччиозо-модель V7000. (superstep.ru)

Поясная твидовая сумка Chanel — незаменимый аксессуар на всех главных летних событиях в Петербурге: хоть на вечеринке от Boiler Room, хоть на фестивале «Стереолето». (Chanel)

Неважно, похудели вы к лету или нет, важно, в каком купальнике вы пойдете на пляж. Подсказываем: в ослепительно-желтом от Etam. (Etam)

Широкополые шляпы в Marc Cain сплели из белой соломки — дизайнеры позаботились не только о сохранности головы, но и о ее красоте. (Marc Cain)

Свитеры крупной вязки Stefanel — маст-хэв белых ночей. В чем же еще романтически гулять до утра после премьеры оперы-мелодрамы «Адриана Лекуврер»? (Stefanel)

В летней коллекции Salvatore Ferragamo переписаны коды барокко: шелковые ленты заменил эластичный спандекс, а золотой каблук — пробковая платформа. (Salvatore Ferragamo)

Кажется, дизайнер бренда Энтони Вакарелло услышал где-то песню «Агаты Кристи»: на антрацитовом клатче в форме сердца декадентски горят три золотые буквы YSL. Искать — в новом корнере марки. (ДЛТ)

Кружевное платье Gerard Darel — вещь универсальная. В таком хоть на Экономический форум, хоть на велосипедную прогулку. И в обоих случаях легкий пейзанский акцент лишает всякого пафоса. (Gerard Darel)

Футуристичные супер­эластичные ткани и ретро-дизайн: минималистичные купальники Wolford моделируют фигуру не хуже спортзала, а выглядят, как срисованные с картин соцреалиста Дейнеки. (Wolford)

Лимитированная коллекция Celebrity от Jog Dog вдохновлена астрологией и инопланетным стилем Дэвида Боуи времен фильма «Человек, который упал на Землю». А носить такие слипоны мы горячо рекомендуем всем землянам. (jogdog.com)

Новая серия поло Lacoste была разработана специально для теннисиста Новака Джоковича, но рекомендована для всех, кто сохраняет чувство стиля даже в самых «потовых» ситуациях. (Lacoste)

Как сделать очень, очень статусную вещь протокольной, но не скучной до зубовного скрежета? Например, обыграть линии и формы ар-деко — как в Zilli, превратившем портфель в дорогой арт-объект. (Zilli)

У Джонатана Андерсона из Loewe все задатки шамана — каждый сезон он наколдовывает новый тотем. Теперь это мартышка-эксгибиционистка, молния у которой стремительно расстегивается, как плащ у обитателя Булонского леса. (Concept store nevsky 152)

Ходить в новинках от Ecco — Kihin или Gore-tex — равно что медитировать: обувь идеально повторяет форму ступни и придает баланс и легкость походке. (Ecco) 

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