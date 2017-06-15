Брелок мартышки-эксгибициониста, слипоны астронавта и еще 15 ярких вещей на июнь

Директор отдела моды Ксения Гощицкая выбрала то, без чего нельзя обойтись в июне: пляжная ретро-экипировка (для оптимистов), практичная непромокаемая обувь (для реалистов) и яркая поясная сумка (для тех, кто всегда в движении).