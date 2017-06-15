Директор отдела моды Ксения Гощицкая выбрала то, без чего нельзя обойтись в июне: пляжная ретро-экипировка (для оптимистов), практичная непромокаемая обувь (для реалистов) и яркая поясная сумка (для тех, кто всегда в движении).
Брелок мартышки-эксгибициониста, слипоны астронавта и еще 15 ярких вещей на июнь
Юбка Valentino Red косплеит работы пуантилистов: картина заката в супермодной вязаной технике кроше как будто написана точечными касаниями кисти. Берем в коллекцию. (Сеть салонов «Кенгуру»)
Tommy Hilfiger обыгрывает калифорнийский расслабон: брюки прикидываются спортивными, маскируясь лампасами, а поверх рубашки следует носить демократичный полосатый свитшот. (Tommy Hilfiger)
Сочетание лазурного и бирюзового дизайнеры Diadora подсмотрели в Голубом гроте на острове Капри и немедленно выпустили лимитированную каприччиозо-модель V7000. (superstep.ru)
Поясная твидовая сумка Chanel — незаменимый аксессуар на всех главных летних событиях в Петербурге: хоть на вечеринке от Boiler Room, хоть на фестивале «Стереолето». (Chanel)
Неважно, похудели вы к лету или нет, важно, в каком купальнике вы пойдете на пляж. Подсказываем: в ослепительно-желтом от Etam. (Etam)
Широкополые шляпы в Marc Cain сплели из белой соломки — дизайнеры позаботились не только о сохранности головы, но и о ее красоте. (Marc Cain)
Свитеры крупной вязки Stefanel — маст-хэв белых ночей. В чем же еще романтически гулять до утра после премьеры оперы-мелодрамы «Адриана Лекуврер»? (Stefanel)
Мы уже начали охоту за вещами из мужской коллекции Dries Van Noten, расшитых фирменным тусклым золотом марки по эскизам петербургского каллиграфа Покраса Лампаса. Не говорите потом, что вас не предупреждали. (DayNight)
В летней коллекции Salvatore Ferragamo переписаны коды барокко: шелковые ленты заменил эластичный спандекс, а золотой каблук — пробковая платформа. (Salvatore Ferragamo)
Кажется, дизайнер бренда Энтони Вакарелло услышал где-то песню «Агаты Кристи»: на антрацитовом клатче в форме сердца декадентски горят три золотые буквы YSL. Искать — в новом корнере марки. (ДЛТ)
Кружевное платье Gerard Darel — вещь универсальная. В таком хоть на Экономический форум, хоть на велосипедную прогулку. И в обоих случаях легкий пейзанский акцент лишает всякого пафоса. (Gerard Darel)
Футуристичные суперэластичные ткани и ретро-дизайн: минималистичные купальники Wolford моделируют фигуру не хуже спортзала, а выглядят, как срисованные с картин соцреалиста Дейнеки. (Wolford)
Лимитированная коллекция Celebrity от Jog Dog вдохновлена астрологией и инопланетным стилем Дэвида Боуи времен фильма «Человек, который упал на Землю». А носить такие слипоны мы горячо рекомендуем всем землянам. (jogdog.com)
Новая серия поло Lacoste была разработана специально для теннисиста Новака Джоковича, но рекомендована для всех, кто сохраняет чувство стиля даже в самых «потовых» ситуациях. (Lacoste)
Как сделать очень, очень статусную вещь протокольной, но не скучной до зубовного скрежета? Например, обыграть линии и формы ар-деко — как в Zilli, превратившем портфель в дорогой арт-объект. (Zilli)
У Джонатана Андерсона из Loewe все задатки шамана — каждый сезон он наколдовывает новый тотем. Теперь это мартышка-эксгибиционистка, молния у которой стремительно расстегивается, как плащ у обитателя Булонского леса. (Concept store nevsky 152)
Ходить в новинках от Ecco — Kihin или Gore-tex — равно что медитировать: обувь идеально повторяет форму ступни и придает баланс и легкость походке. (Ecco)
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