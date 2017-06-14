Слитный купальник почти полностью повторяет анатомию мужского тела, представлен в нескольких цветовых вариантах (в зависимости от степени загара) и предназначен для женщин. Однако судя по публикациям в Инстаграме, новинка пришлась по духу и мужчинам, которых природа обделила обильной растительностью. Они радостно крутятся в купальнике перед зеркалом, демонстрируют его своим женам и позируют для фотографий в ванной, но пока не решаются выйти в таком виде на пляж.