Компания Beloved Shirts из штата Юта, которая специализируется на разработке необычных принтов со злобными собачками, гигантской пиццей и дедом Гарольдом, выпустила линейку оригинальных купальников на лето — в виде мужской волосатой груди и торса.
Вещь сезона: купальник в виде мужской волосатой груди
Слитный купальник почти полностью повторяет анатомию мужского тела, представлен в нескольких цветовых вариантах (в зависимости от степени загара) и предназначен для женщин. Однако судя по публикациям в Инстаграме, новинка пришлась по духу и мужчинам, которых природа обделила обильной растительностью. Они радостно крутятся в купальнике перед зеркалом, демонстрируют его своим женам и позируют для фотографий в ванной, но пока не решаются выйти в таком виде на пляж.
К слову, у Beloved Shirts есть менее яркие примеры с волосатым принтом: футболки, свитшоты и пижамы для дома. Серия получила название «Сексуальная грудь», но пользователи интернета настаивают на других, не таких льстивых, эпитетах.
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