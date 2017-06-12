Дизайнер из Санкт-Петербурга и призер конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Петр Старостин выпустил пятую по счету коллекцию. Она стала своеобразной одой долгожданному теплу и прощанию с колготками: об этом говорит наличие в ассортименте коротких юбок с завышенной талией, деконструированных шорт и коктейльных платьев. В коллекции немало отсылок к эпохе Возрождения: на исторических фресках можно увидеть такие же объемные приподнятые рукава, корсеты и рюши, что и в новом лукбуке PSSP. Однако у Петра они вписаны в рамки актуальных для современной моды графических линий, однотонности и минимализма.