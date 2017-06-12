Дизайнер из Петербурга Петр Старостин представил новую сезонную коллекцию

Дизайнер из Санкт-Петербурга и призер конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Петр Старостин выпустил пятую по счету коллекцию. Она стала своеобразной одой долгожданному теплу и прощанию с колготками: об этом говорит наличие в ассортименте коротких юбок с завышенной талией, деконструированных шорт и коктейльных платьев. В коллекции немало отсылок к эпохе Возрождения: на исторических фресках можно увидеть такие же объемные приподнятые рукава, корсеты и рюши, что и в новом лукбуке PSSP. Однако у Петра они вписаны в рамки актуальных для современной моды графических линий, однотонности и минимализма.

Молодой бренд работает по системе «look now-buy now», поэтому вещи из новой романтичной коллекции можно купить уже сейчас в Инстаграме. Их цена — от 3 до 10 тысяч рублей, а размерный ряд — от 42 до 46-го. Будет ли одежда от PSSP доступна в городских магазинах, пока неизвестно. По словам Петра Старостина, марка находится в стадии активных переговоров с ритейлерами.

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