Что покупать в новой коллекции бренда «Соня Мармеладова»?

Городской бренд «Соня Мармеладова» представил новую сезонную коллекцию. В ней — платья-рубашки пастельных тонов, «крылатые» сарафаны на бретелях, бархатные жакеты с сердечками и главный аксессуар этого сезона — косынка. По словам основателя бренда Сергея Бондарева, вдохновением для одежды послужила эпоха романтизма со свойственным ей светским шиком и сдержанностью.

«Коллекции летнего сезона для меня всегда самые любимые и эта — не исключение. В ней подчеркнуты прелесть форм, используются свежие цвета и растительные принты. Поданная под соусом легкой иронии и девичьего кокетства, она придется по вкусу девушкам всех возрастов» — комментирует дизайнер.

Элементы «нью-лука» в коллекции прослеживаются в приталенных силуэтах, использовании кружева, игривых юбках, пышных рукавах и фасонах в стиле ретро. Большинство моделей выполнено из натурального хлопка — одного из самых легких и комфортных материалов для лета.

Приобрести понравившиеся модели можно уже сейчас в магазине «Мармеладова-Букетик», а также в интернет-магазине www.marmeladova.co.uk. Стоимость вещей варьируется от 3490 до 9990 рублей. 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

78-летняя модель Верушка стала лицом новой коллекции Acne Studios

Вещи в стиле ар-деко от Татьяны Котеговой

Артем Шумов показал новый лукбук

Лукбук Anna Gudzenko осень-зима 2013

Как одевается богема Петербурга?

8 новогодних коллекций из магазинов города

Сотни тысяч пайеток на новой выставке Сергея Бондарева

Открылся бар Kunst дизайнера Сергея Бондарева