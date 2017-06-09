Что покупать в новой коллекции бренда «Соня Мармеладова»?

Городской бренд «Соня Мармеладова» представил новую сезонную коллекцию. В ней — платья-рубашки пастельных тонов, «крылатые» сарафаны на бретелях, бархатные жакеты с сердечками и главный аксессуар этого сезона — косынка. По словам основателя бренда Сергея Бондарева, вдохновением для одежды послужила эпоха романтизма со свойственным ей светским шиком и сдержанностью.

«Коллекции летнего сезона для меня всегда самые любимые и эта — не исключение. В ней подчеркнуты прелесть форм, используются свежие цвета и растительные принты. Поданная под соусом легкой иронии и девичьего кокетства, она придется по вкусу девушкам всех возрастов» — комментирует дизайнер.