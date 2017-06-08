Алена Ахмадуллина представила лукбук новой resort-коллекции, которая обращается сказке о Василисе Прекрасной. Фольклорные мотивы отражены в платьях с воротниками-стойками, пальто-кафтанах и ручной вышивке с использованием бисера и антикварных пуговиц. Царственности образам добавляют каракулевые шубы, бархатные полусапожки, бусы из жемчуга, которые предлагается носить в несколько рядов поверх шелковых платьев, и позолоченный мех, сделанный в новой для бренда технике гальванизации.