Google представил проект «We Wear Culture», который объединяет оцифрованные архивы из музеев костюма и искусств по всему миру. Для этого к сотрудничеству пригласили более 180 учреждений, в том числе Музей Виктории и Альберта, Институт костюма Метрополитен-Музея, Национальный музей шелка в Ханчжоу, Российский музей этнографии и даже Киностудию имени Максима Горького. Компания работала над ним на протяжении нескольких лет после того, как менеджер Кейт Лаутербах обнаружила возросший интерес интернет-пользователей к выставкам моды.
Google оцифровал историю моды за 3000 лет
Кроме того, в коллекцию были собраны биографии дизайнеров и трендсеттеров, картины основоположников арт-направлений и хроника эпизодов, имевших прямое влияния на развитие культуры. В результате платформа «We wear culture» была поделена на несколько блоков: «иконы», «движения», «истории создания» и «искусство». Также на сайте есть отдельные проекты, которые приоткрывают закулисье fashion-показов, рассказывают историю конкретной вещи или целого направления в моде, будь то эпоха Ренессанса или стрит-стайл. В них можно под лупой разглядеть наряды средневековых королев, найти редкие образцы коллекций Коко Шанель и посмотреть высокохудожественный корсет от Вивьен Вествуд на панорамном видео.
«Google никак не ассоциируется с модой. Наши программисты, которые сидят за компьютерами в худи, это подтвердят. Мы не хотим акцентировать внимание на конкретных объектах, нам интересно мастерство и ручной труд — прошлого, настоящего и будущего», — прокомментировал новый удивительный проект Амит Суд, директор Google Art & Culture.
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