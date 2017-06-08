Кроме того, в коллекцию были собраны биографии дизайнеров и трендсеттеров, картины основоположников арт-направлений и хроника эпизодов, имевших прямое влияния на развитие культуры. В результате платформа «We wear culture» была поделена на несколько блоков: «иконы», «движения», «истории создания» и «искусство». Также на сайте есть отдельные проекты, которые приоткрывают закулисье fashion-показов, рассказывают историю конкретной вещи или целого направления в моде, будь то эпоха Ренессанса или стрит-стайл. В них можно под лупой разглядеть наряды средневековых королев, найти редкие образцы коллекций Коко Шанель и посмотреть высокохудожественный корсет от Вивьен Вествуд на панорамном видео.