Синий шопер IKEA — пожалуй, самая популярная вещь сезона. Сначала Демна Гвасалия делает ее люксовую кожаную копию за почти 100 тысяч рублей, потом в интернете проходит волна мемов, где мешок превращают в кепки и чехлы для телефонов, а после и сама IKEA выпускает инструкцию, как отличить настоящую Frakta от подделки. На волне интереса, который не получала, наверное, ни одна другая продукция шведской марки, компания сняла ролик о путешествии авоськи. В нем Frakta драматично летает по пляжу, помогает перевозить вещи от бывшей жены, берется в довесок к офисному костюму и становится летним костюмчиком для собаки.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.