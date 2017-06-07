IKEA сняли короткометражку о приключениях синей хозяйственной сумки

Синий шопер IKEA — пожалуй, самая популярная вещь сезона. Сначала Демна Гвасалия делает ее люксовую кожаную копию за почти 100 тысяч рублей, потом в интернете проходит волна мемов, где мешок превращают в кепки и чехлы для телефонов, а после и сама IKEA выпускает инструкцию, как отличить настоящую Frakta от подделки. На волне интереса, который не получала, наверное, ни одна другая продукция шведской марки, компания сняла ролик о путешествии авоськи. В нем Frakta драматично летает по пляжу, помогает перевозить вещи от бывшей жены, берется в довесок к офисному костюму и становится летним костюмчиком для собаки. 

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