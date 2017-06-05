После коллабораций с дизайнерами, стилистами и французскими аристократками японский бренд Uniqlo решил обратиться к сфере, далекой от индустрии моды. Его новая капсульная коллекция была разработана вместе с участником легендарной команды скейтеров Bones Brigade Томми Герреро. В 80-е он был хорошо известен своим «расслабленным стилем» езды и мастерскими финтами, а после успешной спортивной карьеры ушел в музыку, выпустив несколько синглов и альбомов.
Uniqlo создал серию футболок совместно со скейтбордистом Томми Герреро
В коллекцию Uniqlo X Tommy Guerrero вошли 10 мужских футболок с различными рисунками, фотографиями и надписями, общий посыл которых — заниматься экстримом с доской (но не серфингом). Стоимость каждой — 14,90 евро, и они доступны к продаже в интернет-магазине Uniqlo с сегодняшнего дня.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.