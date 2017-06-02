Дизайнер и номинант нашей премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Нелли Недре представила лукбук новой летней коллекции. В капсулу вошли девять разных образов, вдохновленных творчеством скульптора Евы Гессе — новатора в области абстракционизма. Это базовое платье-кокон, которое можно носить свободно или с поясом, платье-поло из смесового хлопка, а также комбинации, сделанные сразу в нескольких цветовых оттенках: хаки, темно-синем и бордо. Изюминкой коллекции стали модели с открытыми плечами или спиной, предлагающие не забывать о женственности, несмотря на внутреннюю силу.