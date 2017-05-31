Часовщики размечтались о земле в иллюминаторе – и залили в стальные оконца циферблатов синие круги.
5 космических часовых новинок сезона
Classic Fusion Bracelet Blue, HUBLOT
Синий — новый черный! Так решили на мануфактуре Hublot и выпустили весь размерный ряд Classic Fusion (диаметром 33, 38, 42 и 45 миллиметров) с циферблатами кобальтового цвета.
Корпус и браслет отлиты из легкого, стойкого к коррозии и магнитному полю титана пятого класса — из такого делают биоимпланты и аэрокосмические детали.
Cassiopee, KORLOFF
Двусторонние часы показывают время в двух поясах. На одном циферблате считать его можно по стальным римским цифрам на перламутре. На другом — по разбросанным на авантюрине звездам Млечного Пути.
Conquest V.H.P., LONGINES
Мастера из Невшателя без лишней скромности обозначают свой успех прямо в названии: V.H.P. значит Very High Precision, «очень высокая точность». Кварцевый механизм способен восстанавливать ход стрелок даже после сильного удара или намагничивания. Сбиться часы могут максимум на пять секунд в год.
True Blaze, RADO
Сделать изящные часы с тонкими метками еще краше удалось американскому дизайнеру Сэму Амоя. Металлизированные деления он нанес с обратной стороны стекла — так, что они парят над похожим на диско-шар циферблатом лимитированных часов Rado.
Marine Equation Marchante 5887, BREGUET
Разница между принятым у ленивых землян усредненным времяисчислением и тем, как на самом деле колеблется длина суток в течение года, — примерно пятнадцать минут в обе стороны. Совпадают эти значения только четыре раза за один оборот нашей планеты вокруг Солнца. Все потому, что родная орбита похожа не на начерченную циркулем окружность, а примерно на такую фигуру из платины, которая проступает над турбийоном новых Breguet. Фигура, она же кулачок уравнения времени, управляет второй минутной стрелкой с граненым золотым солнцем. Остальные детали, которые можно рассмотреть сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла, приводят в движение ретроградный указатель дат, вечный календарь и индикатор запаса хода между часовыми метками «VII» и «VIII».
Встроенное в механизм уравнение времени — это не обычное часовое усложнение, а великое, то есть «гранд компликасьон» на наречии швейцарских мастеров. А вручную гильошированный циферблат мы бы назвали «гранд декорасьон»!
Текст: Алла Шарандина. Фото: Архивы пресс-служб
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