5 космических часовых новинок сезона

Marine Equation Marchante 5887, BREGUET

Разница между принятым у ленивых землян усредненным времяисчислением и тем, как на самом деле колеблется длина суток в течение года, — примерно пятнадцать минут в обе стороны. Совпадают эти значения только четыре раза за один оборот нашей планеты вокруг Солнца. Все потому, что родная орбита похожа не на начерченную циркулем окружность, а примерно на такую фигуру из платины, которая проступает над турбийоном новых Breguet. Фигура, она же кулачок уравнения времени, управляет второй минутной стрелкой с граненым золотым солнцем. Остальные детали, которые можно рассмотреть сквозь заднюю крышку из сапфирового стекла, приводят в движение ретроградный указатель дат, вечный календарь и индикатор запаса хода между часовыми метками «VII» и «VIII».

Встроенное в механизм уравнение времени — это не обычное часовое усложнение, а великое, то есть «гранд компликасьон» на наречии швейцарских мастеров. А вручную гильошированный циферблат мы бы назвали «гранд декорасьон»!