Блестки, перья и винтаж в новой коллекции Alina German

Любимый дизайнер буржуазии и номинант нашей премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Алина Герман представила коллекцию весна-лето 2018. Лукбук, который для бренда отснял фотограф Антон Рудзат, заглядывает в будущее и уже сейчас показывает, что будет модно через год. Блестящие костюмы-пижамы, топы из виниловой кожи, черные мантии с капюшоном и юбки в стиле пэчворк. В качестве принтов — олени с розовыми рогами и на первый взгляд безобидные волки, а также логотипы с мерчей Star Wars, Guns N’ Roses и Nirvana, которые придутся по вкусу как девушкам-миллениалам, так и тем, кто застал выступления Курта Кобейна.

Ждем вещи из новой коллекции Alina German уже сейчас — мы точно внесли в список сезонных «мастхевов» футболку с переключателями на груди и платье из пайеток, мерцающих ярче дискобола в «Танцплощадке».

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