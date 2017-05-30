Любимый дизайнер буржуазии и номинант нашей премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Алина Герман представила коллекцию весна-лето 2018. Лукбук, который для бренда отснял фотограф Антон Рудзат, заглядывает в будущее и уже сейчас показывает, что будет модно через год. Блестящие костюмы-пижамы, топы из виниловой кожи, черные мантии с капюшоном и юбки в стиле пэчворк. В качестве принтов — олени с розовыми рогами и на первый взгляд безобидные волки, а также логотипы с мерчей Star Wars, Guns N’ Roses и Nirvana, которые придутся по вкусу как девушкам-миллениалам, так и тем, кто застал выступления Курта Кобейна.