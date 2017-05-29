Модный дом Татьяны Котеговой представил лукбук новой весенне-летней коллекции Pret-a-porter De Luxe. В нем — платья свободных силуэтов, пиджаки с декоративными разрезами на талии, ассиметричные жакеты и удлиненные рубашки, которые вполне можно носить без брюк. Дизайн одежды навеян стилем ар-деко и отвечает вневременным трендам на полоску, горох и цветочный принт, который актуален не только летом, но и круглый год.