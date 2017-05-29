Модный дом Татьяны Котеговой представил лукбук новой весенне-летней коллекции Pret-a-porter De Luxe. В нем — платья свободных силуэтов, пиджаки с декоративными разрезами на талии, ассиметричные жакеты и удлиненные рубашки, которые вполне можно носить без брюк. Дизайн одежды навеян стилем ар-деко и отвечает вневременным трендам на полоску, горох и цветочный принт, который актуален не только летом, но и круглый год.
Вещи в стиле ар-деко от Татьяны Котеговой
В коллекции использованы натуральные материалы – лен с шелком, хлопок, инкрустированный органзой, плиссированные шелковые ткани. Ручная вышивка бисером и стеклярусом деликатно дополняет черные шелковые наряды, придавая им винтажный характер.
При отсутствии облегающих форм, "мини" и других откровенных признаков сексуальности, многие модели обладают магическим притяжением. Этот феномен достигается использованием полупрозрачных струящихся шифонов, легкомысленных асимметричных воланов и неожиданно-пикантных разрезов по конструктивным швам.
Сочетать каждую вещь предлагается с обувью на плоской подошве: черными биркенштоками, высокими кедами и эспадрильями. В качестве ювелирного аксессуара выступает знаменитый серебряный браслет — символ дома Tanya Kategova.
Коллекция уже доступна в бутике марки на Большом проспекте Петроградской Стороны и на сайте www.kotegova.com.
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