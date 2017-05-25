На 1 и 3 этажах ДЛТ начали работу новые корнеры Saint Laurent, в которых представлены сумки, аксессуары, одежда и обувь французского дома.
В ДЛТ открылись новые корнеры Saint Laurent
Абсолютно новое пространство Saint Laurent на первом этаже ДЛТ граничит с корнерами Dolce&Gabbana и Alexander McQueen, а также с департаментом парфюмерии и косметики. В месте продаж представлены сумки, рюкзаки, клатчи, кошельки, платки и другие аксессуары бренда.
На третьем этаже универмага открылись два обновленных корнера Saint Laurent — в зоне коллекций ready-to-wear и в зоне обуви. В первом представлены вечерние и повседневные платья, жакеты, брюки, блузы, футболки и культовые косухи из текущей коллекции SS17. Во втором расположились туфли, босоножки и кеды, а также модель ретро-роликов Saint Laurent, для тех, кто не боится удивлять.
Интерьеры корнеров выдержаны в мировой стилистике бренда: чистое пространство с отделкой из светлых и темных пород мрамора, сочетающегося с никелированными металлическими элементами.
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