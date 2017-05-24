Дэвид Линч выпустил коллекцию футболок

В минувшие выходные состоялось грандиозное возвращение сериала «Твин Пикс»: спустя 26 лет герои лучшей многосерийной драмы 90-х вновь на экране. Тем временем Дэвид Линч картины, который до режиссуры профессионально занимался живописью, разработал серию монохромных футболок в коллаборации с agnès b.

Футболки, к слову, с «Твин Пиксом» никак не связаны (поэтому продолжаем носить старый мерч с лицом Лоры Палмер), но имеют отсылку к другой его ленте — «Дикие сердцем», вышедшей в 1990 году, а также любимой песне в исполнении Ричи Валенса «Oh Donna!». 

  • Футболка David Lynch X agnès b с референсом к композиции «Oh Donna!»

  • Футболка David Lynch X agnès b с референсом к композиции «Oh Donna!»

  • Футболка David Lynch X agnès b с референсом к фильму «Дикие сердцем» (1990)

Обе модели являются женскими, отшиты из хлопка и стоят на сайте бренда 75 евро, а значит, купить и примерить на себя талант Линча сможет практически каждая его поклонница.

Коллаборация режиссера и французской марки приурочена к юбилею Каннского кинофестиваля, где новые серии «Твин Пикса» были показаны вне конкурсной программы. Это не первый опыт сотрудничества Линча и Агнес Трубле: дизайнер регулярно шьет для кинематографиста костюмы. 

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