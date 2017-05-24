Дэвид Линч выпустил коллекцию футболок

В минувшие выходные состоялось грандиозное возвращение сериала «Твин Пикс»: спустя 26 лет герои лучшей многосерийной драмы 90-х вновь на экране. Тем временем Дэвид Линч картины, который до режиссуры профессионально занимался живописью, разработал серию монохромных футболок в коллаборации с agnès b.

Футболки, к слову, с «Твин Пиксом» никак не связаны (поэтому продолжаем носить старый мерч с лицом Лоры Палмер), но имеют отсылку к другой его ленте — «Дикие сердцем», вышедшей в 1990 году, а также любимой песне в исполнении Ричи Валенса «Oh Donna!».