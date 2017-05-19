В nevsky 152 concept store отпразднуют весну
23 мая на Невском пр., 152 будут праздновать наступившую весну. Гостей ждут сразу несколько событий. Не забывая о том, что в Петербурге может пойти снег в любой момент, бренд Valentino проведет транк-шоу меховых изделий сезона FW 17/18. На вечере новый корнер оптики Optics Gallery разыграет очки Bottega Vinetta, а специалисты будут делать гравировку инициалов на оправах Dior. Для фанатов ювелирных брендов J-Point покажет сразу несколько линий украшений из драгоценных камней и дорогих металлов. Среди звездных гостей — дизайнер Стелла Аминова, которая презентует коллекцию своего бренда #Mumofsix для детей и взрослых. За музыкальное сопровождение будет отвечать Оля Степанченко (dj Olya Slovo).
На праздник можно приходить с детьми: для них в этот день пройдет серия мастер-классов.
Concept Store Nevsky 152,
Невский пр., 152
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