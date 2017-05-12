В ДЛТ пройдет public talk с Сергеем Полуниным

16 мая в ДЛТ пройдет открытая встреча и автограф-сессия кавер-боя нашего майского номера Сергея Полунина. Артист балета привезет в Россию документальный фильм «Танцовщик», премьера которого состоится в этот же день. Прямую трансляцию public talk, который проведет над директор моды Ксения Гощицкая, можно посмотреть на сайте универмага. Старт — 20:30.

«Танцовщик» — рассказ о жизненном и творческом пути Полунина. В фильме собраны редкие архивные материалы, семейная хроника, интервью с героем, его близкими, а также со знаменитыми танцовщиками.

В тринадцать лет Полунин переехал в Лондон, где стал одним из лучших учеников в Школе королевского балета, а в девятнадцать — самым молодым премьером Ковент-Гарден в истории королевской труппы. Два года спустя он шокировал поклонников уходом со сцены и резким отказом от звездной карьеры.

У Сергея Полунина уже есть опыт в кино. Вместе с Джуди Денч, Мишель Пфайффер, Джонни Деппом и Уиллем Дефо он сыграл в детективе «Убийство в Восточном экспрессе» по мотивам романа Агаты Кристи, а также в триллере «Красный воробей», который готовится к выходу осенью 2017 года. Премьера «Танцовщика» пройдет 16 мая на киностудии «Лендок».