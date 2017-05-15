Бикини — классический дресс-код для отпуска, выходных за городом или пляжного волейбола. Предостережение: если вы покупаете такой купальник не в масс-маркете, а у люксовых брендов за приличные деньги, то выбирайте модели, которые будут актуальные всегда, то есть без страз, этно-принтов и надписей. В идеале — одноцветный: такой купальник универсален и не отвечает никаким быстроменяющимся трендам, поэтому прослужит не один сезон.