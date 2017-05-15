Наличие красивых купальников в магазинах обратно пропорционально погоде за окном: чем жарче становится – тем меньше вариантов остается. Да, мы уже готовимся к пляжному сезону при +5: нашли в городских магазинах 20 бикини разного кроя.
20 модных раздельных купальников на лето
Бикини — классический дресс-код для отпуска, выходных за городом или пляжного волейбола. Предостережение: если вы покупаете такой купальник не в масс-маркете, а у люксовых брендов за приличные деньги, то выбирайте модели, которые будут актуальные всегда, то есть без страз, этно-принтов и надписей. В идеале — одноцветный: такой купальник универсален и не отвечает никаким быстроменяющимся трендам, поэтому прослужит не один сезон.
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Monki, 2300 руб. (Monki)
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Lisa Marie Fernandez, 28 050 руб. (ДЛТ)
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Calvin Klein, низ 4000 руб., верх 5600 руб. (Calvin Klein)
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Agent Provocateur, 26 800 руб. (Agent Provocateur)
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Oysho, низ 1399 руб., верх 1999 руб. (Oysho)
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Monki, низ 800 руб., верх 1500 руб. (Monki)
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Mara Hoffman, 34 600 руб. (Very)
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A. Atelier, 6000 руб. (A. Atelier)
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Lisa Marie Fernandez, 31 050 руб. (ДЛТ)
В масс-маркете можно купить целую гору купальников, а потом сочетать между собой разные «верхи» и «низы». Только имейте в виду, что бикини в магазины завозят в мае, а в разгар сезона они пропадают: вероятно, что когда в августе вам понадобится обмундирование для отпуска, нужного может и не оказаться.
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Tommy Hilfiger x Gigi Hadid, 10 990 руб. (Tommy Hilfiger)
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Uniqlo U, низ и верх по 1999 руб. (Uniqlo)
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Lisa Marie Fernandez, 46 900 руб. (Babochka)
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Oysho, низ 1699 руб., верх 1999 руб. (Oysho)
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Calvin Klein, низ 4600 руб., верх 5000 руб. (Calvin Klein)
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Marusia, 24600 руб. (Babochka)
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Monki, 2800 руб. (Monki)
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Zimmerman, 16 300 руб. (Bosco.ru)
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Dolce & Gabbana, 30 750 руб. (ДЛТ)
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A. Atelier, 6000 руб. (A. Atelier)
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