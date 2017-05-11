Базовые платья и джинсы в новой коллекции SHLZ

Локальная марка SHLZ, основанная Екатериной Шульженко, представила женский лукбук. В обновленной женской коллекции — платья с запахом, рубашки, футболки, джинсы (зауженные или с высокой посадкой) и юбки из денима с накладными карманами.

Вещи уже представлены в онлайн-магазине марки. Цены на платья и джинсы начинаются от пяти тысяч рублей. В офлайн-магазинах новая коллекция SHLZ появится с июня.

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  • Автор: sobaka
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