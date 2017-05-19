Если у вас еще нет планов на выходные, то у нас предложение — эффектно открыть купальный сезон в озерах Ленобласти. Тем более, что мы нашли в городских магазинах три десятка поводов: с оборками, шнуровкой, цепями и лаконичные варианты.
30 слитных купальников из магазинов Петербурга
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Uniqlo U, 2999 руб. (Uniqlo)
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Tommy Hilfiger x Gigi Hadid, 11 990 руб. (Tommy Hilfiger)
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Lisa Marie Fernandez, 32 950 руб. (ДЛТ)
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Uterque, 6490 руб. (Uterque)
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A. Atelier, 7500 руб. (A. Atelier)
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Moschino, 19 650 руб. (Moschino)
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Oysho, 3599 руб. (Oysho)
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Marysia, 23 000 руб. (ДЛТ)
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befree, 1299 руб. (befree)
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Monki, 2500 руб. (Monki)
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Calvin Klein, 5500 руб. (CK Calvin Klein)
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Lisa Marie Fernandez, 43 400 руб. (Babochka)
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Stella McCartney, 11 550 руб. (ДЛТ)
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Monki, 2500 руб. (Monki)
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Lisa Marie Fernandez, 35 700 руб. (Babochka)
Модели слитных купальников, в отличие от раздельных, универсальны и не зависят ни от каких сезонных трендов. Такой хорошо покупать у премиальной марки (особенно, если вам нужен купальник с глубоким декольте: недорогие версии из масс-маркета могут растянутся после недели купаний и отправиться в мусорную корзину). Среди локальных брендов, которые специализируются на одежде для плавания, стоит обратить внимание на A.Atelier: в шоу-руме на 8-й Советской есть десятки лаконичных вариантов.
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Natayakim, 21 000 (ДЛТ)
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Zara, 2299 руб. (Zara)
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Oysho, 3999 руб. (Oysho)
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CK Calvin Klein, 10 990 руб. (CK Calvin Klein)
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Tommy Hilfiger x Gigi Hadid, 11 990 руб. (Tommy Hilfiger)
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Uniqlo U, 2999 руб. (Uniqlo)
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A. Atelier, 7500 руб. (A. Atelier)
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Oysho, 3999 руб. (Oysho)
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Monki, 2500 руб. (Monki)
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Agent Provocateur, 25 500 руб. (Agent Provocateur)
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Uniqlo U, 2999 руб. (Uniqlo)
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Reebok, 4990 руб. (Reebok)
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NatayaKim, 19 000 руб. (ДЛТ)
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Adidas Stella McCartney, 5990 руб. (Adidas)
Минималистичные модели найдутся и в спортивных магазинах: купальникам Speedo или Nike зимой не страшны хлорка из бассейна, а летом — солнце. С толком к дизайну купальников относятся и марки, специализирующиеся на нижнем белье — например, La Perla: утягивают и подтягивают где надо. У монокини из масс-маркета леденцовых расцветок или с принтами тоже есть свои преимущества: они хороши для пул-пати и эффектного лежания на пляже с книгой или коктейлем.
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