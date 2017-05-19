30 слитных купальников из магазинов Петербурга

Минималистичные модели найдутся и в спортивных магазинах: купальникам Speedo или Nike зимой не страшны хлорка из бассейна, а летом — солнце. С толком к дизайну купальников относятся и марки, специализирующиеся на нижнем белье — например, La Perla: утягивают и подтягивают где надо. У монокини из масс-маркета леденцовых расцветок или с принтами тоже есть свои преимущества: они хороши для пул-пати и эффектного лежания на пляже с книгой или коктейлем.