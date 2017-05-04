Chanel посвятили круизное шоу Древней Греции

Куба, Сеул или Дубай: Chanel традиционно выбирают для круизного шоу город и посвящают культуре страны целую коллекцию. В этом году Лагерфельд остался в Париже, но организовал в Гран-Пале миниатюру Древней Греции. Тема выбрана не стихийно. В 1922 году Жан Кокто доверил Коко Шанель создание костюмов для собственной версии греческой трагедии «Антигона» с декором Пабло Пикассо. А в центре квартиры Коко Шанель стояла статуя Венеры без головы Праксителя. Как рассказывает Лагерфельд, мадемуазель часто обращалась к работам древнегреческого скульптора, чтобы объяснить видение формы и тканей. 

Палитра твидовых костюмов из круизной коллекции напоминает о мраморе, фактуры туник ассоциируются с древнегреческими скульптурами, шифоновые платья с завышенной талией повторяют наряды, в которых принято изображать богинь. А каждый образ из коллекции сопровождают сандалии с высокими завязками — разумеется, греческие.

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Места: Chanel

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