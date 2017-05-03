После Met Gala в нью-йоркском Метрополитен-музее стартовала выставка «Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between», посвященная творчеству Рей Кавакубо. Это второй случай в истории Института костюма, когда экспозиция посвящена работам одного дизайнера (первый раз был в 1983 году, когда музей посвятил бал творчеству Ива Сен-Лорана). На выставке, которая откроется для посетителей завтра, будет представлено больше ста объектов — от первых работ дизайнера, датируемых 1981 годом, до последней коллекции Comme des Garcons.