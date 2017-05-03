50 невероятных объектов выставка Рей Кавакубо в Метрополитен-музее

После Met Gala в нью-йоркском Метрополитен-музее стартовала выставка «Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between», посвященная творчеству Рей Кавакубо. Это второй случай в истории Института костюма, когда экспозиция посвящена работам одного дизайнера (первый раз был в 1983 году, когда музей посвятил бал творчеству Ива Сен-Лорана). На выставке, которая откроется для посетителей завтра, будет представлено больше ста объектов  — от первых работ дизайнера, датируемых 1981 годом, до последней коллекции Comme des Garcons.

Залы будут устроены по принципу антиномии: «Одежда/Не одежда», «Мода/Антимода», «Дизайн/Не дизайн» и так далее. Выставка проработает до 4 сентября.

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  • Автор: sobaka
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